V 30 zariadeniach sociálnych služieb platia prísne opatrenia

Banská Bystrica 16. apríla (TASR) – V 30 zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), dodržiavajú prísne bezpečnostné, hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Pozornosť sa v nich sústreďuje nielen na viac ako 2700 klientov, ale i personál, ktorý sa o nich stará, teda vyše 1560 zamestnancov. Uviedol to vo štvrtok Úrad BBSK.



"Na pravidelnej báze máme online semináre s riaditeľmi jednotlivých zariadení, kde si vzájomne vymieňajú skúsenosti a odporúčania. Vedieme ich k tomu, aby so svojimi zamestnancami pravidelne komunikovali a neustále im vysvetľovali dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení nielen v zariadení, ale i v bežnom živote," konštatovala Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK.



Pri nástupe do práce merajú v zariadeniach zamestnancom teplotu, upravený a predĺžený je aj režim služieb tak, aby personál fungoval v čo najstabilnejších skupinách a minimalizoval sa prípadný prenos ochorenia COVID-19 medzi nimi.



"Vážim si prácu ľudí, ktorí sa starajú o seniorov a ďalších klientov v zariadeniach sociálnych služieb. Som presvedčený, že všetci pristupujú k svojej práci zodpovedne s vedomím, že klienti sú na ich pomoc odkázaní," reagoval šéf kraja Ján Lunter.



BBSK do zabezpečenia osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcií investoval už viac ako 150.000 eur. Zariadenia sociálnych služieb mesačne spotrebujú 5000 párov ochranných rukavíc a 200 litrov dezinfekčných gélov na ruky.



"Zariadenia zvýšili dezinfekciu a frekvenciu upratovania priestorov. Pri poskytovaní starostlivosti dodržiavajú epidemiologické postupy a odporúčania ministerstva zdravotníctva. Už od 7. marca platí prísny zákaz návštev, vstup cudzím osobám je povolený len v nevyhnutných prípadoch ako zásobovanie, neodkladné opravy či záchranné zložky," zdôraznila Nincová.



Podľa nej napriek tomu, že v týchto zariadeniach je karanténa a sú izolované od vonkajšieho prostredia, nie je možné a nebolo by ani vhodné, aby klientov úplne izolovali na ich izbách.



"Zvládanie samoty a odlúčenia od najbližších je psychicky náročné. Pre seniorov to môže mať fatálne následky, ak bude odlúčenie dlhodobé," poznamenala Nincová.