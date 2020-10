Zariadenia sociálnych služieb v Brezne a Hrochoti sú v karanténe

Banská Bystrica 20. októbra (TASR) – Počas uplynulého týždňa sa pre výskyt ochorenia COVID-19 dostali do karantény dve pobytové zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.



Ide o Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA Brezno a špecializované zariadenie v Hrochoti. Po zariadení sociálnych služieb v Detve, ktoré poskytuje služby ambulantnou formou, sú tak v karanténe tri zariadenia kraja. TASR o tom v utorok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



„V oboch prípadoch boli ako prví pozitívne testovaní zamestnanci. Do zariadení sme okamžite distribuovali karanténne balíčky s ochrannými pomôckami a antigénové testy, ktoré zakúpil BBSK. Pomocou nich boli bezodkladne pretestovaní všetci klienti a zamestnanci, ktorí sa nachádzali v zariadeniach,“ uviedla Denisa Nincová, riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych služieb Úradu BBSK.



Pomocou okamžitého antigénového testovania sa podarilo zachytiť niekoľko pozitívnych prípadov a izolovať ich skôr, ako sa uskutočnilo PCR testovanie nariadené úradom verejného zdravotníctva. To ešte musí výsledky antigénových testov potvrdiť alebo vyvrátiť. Podľa Nincovej kompletné a rýchle pretestovanie však môže byť kľúčové, aby sa šírenie nákazy dostalo čo najskôr pod kontrolu.



„Zo zverejnených informácií vyplýva, že štát by mal disponovať miliónmi antigénových testov. Riešením by bolo, keby dal časť k dispozícii, pokojne aj na odkúpenie, obecným a krajským samosprávam, aby mohli preventívne testovať tam, kde sú ľudia najzraniteľnejší, a teda v zariadeniach sociálnych služieb,“ zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter v súvislosti s pravidelným preventívnym testovaním zamestnancov svojich zariadení sociálnych služieb.