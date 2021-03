V Lučenci otvorili očkovacie centrum

Lučenec 6. marca (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spustil v sobotu v Lučenci ďalšie očkovacie centrum. Zatiaľ nie je otvorené pre širokú verejnosť, počas víkendu od 10.00 do 18.00 h sa môžu v ňom dať zaočkovať iba učitelia a ľudia z kritickej infraštruktúry. V najbližších dňoch bude v kraji podobných centier už celkovo šesť.



"Očkovacie centrum v Lučenci sme pripravili v priestoroch mestského úradu v spolupráci so zdravotníckym zariadením KardioMed, ktoré bude mať na starosti medicínsku stránku očkovania. Denná kapacita centra je približne 300 ľudí," konštatoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



"Prihlasovanie na očkovanie zatiaľ nie je otvorené pre širokú verejnosť, v budúcnosti by sa však záujemcovia mali môcť zaregistrovať cez portál korona.gov.sk. Aktuálne sa v našich očkovacích centrách očkujú učitelia a kritická infraštruktúra vakcínami AstraZeneca a na základe zoznamov, ktoré dostávame od ministerstva zdravotníctva," objasnil vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt.



Kraj spustil webový formulár na stránke www.bbsk.sk/nabor, na základe ktorého sa majú možnosť prihlasovať lekári a zdravotné sestry, ktoré by chceli pomôcť pri očkovaní.



"Tak ako sme boli súčinní pri testovaní našich obyvateľov a celého okresu, kde sme zabezpečovali odberové tímy, zdravotníkov, administratívnych pracovníkov, ochranné pomôcky a ďalší materiál, tak sme súčinní aj pri zriadení očkovacieho centra priamo v priestoroch mestského úradu," reagovala primátorka Lučenca Alexandra Pivková. Vyzvala lekárov a zdravotníkov, aby pomohli a prihlásili sa do očkovacích tímov.



Okrem očkovacieho centra v Banskej Bystrici a Lučenci na budúci týždeň BBSK otvorí ďalšie vo Zvolene, v Rimavskej Sobote, Žiari nad Hronom a v Brezne. Ak bude dostatok vakcín, od apríla počíta aj s otvorením očkovacích centier vo Veľkom Krtíši a v Revúcej.