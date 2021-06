V okrese Detva plánujú opraviť cesty a mosty za vyše 550 000 eur

Banská Bystrica 15. júna (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj plánuje v tomto roku investovať do opráv úsekov ciest a mostov v okrese Detva spolu 554 782 eur. Pre TASR to uviedol podpredseda BBSK Roman Malatinec.



Ako ďalej spomenul, týka sa to úsekov ciest medzi Detvou a detvianskou železničnou stanicou, ulice Nová Ves v Detve, patrí tam aj oprava cesty medzi Detvou a obcou Dúbravy.



Súčasťou opráv bude aj cesta v obci Korytárky. Vybrané úseky podľa podpredsedu tvoria 3,970 kilometra. „Z rozpočtu BBSK boli rozdelené finančné balíky na opravu ciest a mostov pre konkrétne okresy v kraji, ktoré sme na základe potrieb okresu ako poslanci za okres Detva zadelili,“ zhrnul.



Pripomenul tiež, že z roku 2020 sú v Detvianskom okrese podpísané zmluvy pre úseky ciest v Hriňovej, v Starej Hute a v Detvianskej Hute. Spolu je to 6,150 km v hodnote 737.986 eur s DPH. „Celkovo bola do okresu Detva z rozpočtu kraja na opravy ciest a mostov za roky 2020 až 2021 vyčlenená suma 1.292.768 eur s DPH,“ podotkol.



Podľa neho ďalšie opravy ciest a mostov v okrese búdu financované aj cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP). Týka sa to projektu s názvom Rekonštrukcia cesty a mostov v okresoch Detva a Lučenec - I. etapa.



„V rámci tohto úseku sa predpokladá investícia na potrebnú rekonštrukciu vo výške 2.731.639 eur s DPH. Dotknuté obce Detvianskeho okresu v rámci projektu sú Vígľaš, Slatinské Lazy, Stará Huta, Horný Tisovník. Začiatok projektu by mal byť v lete tohto roku,“ zdôraznil s tým, že predpokladaná dĺžka ciest je 12,8 kilometra a obnovených bude päť mostov.



„Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy a aj predĺženie životnosti dotknutých stavebných objektov,“ dodal podpredseda kraja.