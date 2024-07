V okrese Veľký Krtíš otvorili 31 kilometrov zrekonštruovaných ciest

Veľký Krtíš 3. júla (TASR) - V okrese Veľký Krtíš otvorili v stredu 31 kilometrov zrekonštruovaných ciest, do ktorých investoval Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) 17,5 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Dodala, že kraj obnovil strategické cesty II. triedy v okrese. Zhotoviteľmi stavby boli spoločnosti Skanska SK a Viakorp. Rekonštrukcia zahŕňala 19 mostných objektov, lávky pre peších, 74 priepustov a deväť obojstranných autobusových nástupíšť. Bolo to aj 14 priechodov pre chodcov s bezbariérovou úpravou a príslušné osvetlenie. Predseda BBSK Ondrej Lunter povedal, že vďaka eurofondom i vlastným zdrojom v sume viac ako štyri milióny eur sa podarilo dokončiť tento dôležitý projekt. Podľa neho podporí i cestovný ruch.



BBSK uvádza, že tieto cesty sú pre región kľúčové. "Slúžia ako najkratšia spojnica Veľkého Krtíša a juhu kraja s krajským mestom a prepájajú Veľký Krtíš s Lučencom a Maďarskom," podotýka.



Predseda kraja oznámil aj zavedenie novej priamej autobusovej linky z Veľkého Krtíša do Nitry. Linka premáva od 1. júla dvakrát denne, a to ráno a popoludní počas celého týždňa. V Nitre a Leviciach na autobus nadväzujú spojenia do Bratislavy.