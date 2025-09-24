< sekcia Regióny
V sade pri Rovňanoch bola tohtoročná úroda jabĺk slabá
Historický sad pri obci Rovňany obhospodaruje sociálny podnik, ktorý zriadil BBSK.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Tohtoročná úroda jabĺk v sade pri Rovňanoch v Poltárskom okrese bola slabá, preto nie je v pláne pripravovať z nich produkty vo väčšom rozsahu. Úrodu využijú študenti strednej školy napríklad na prípravu džemov či koláčov. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), pod ktorý sad patrí.
Dodala, že sa oň starajú zamestnanci Agro-drevinového ekosystému BBSK v spolupráci so Spojenou školou v Poltári, ktorá ho zároveň využíva na praktickú výučbu. Aktuálne sa v ňom nachádza približne 600 stromov, je to kombinácia mladších aj starších odrôd. V sade zároveň podľa kraja pokračuje revitalizácia, aby do budúcnosti zabezpečili stabilnejšie výnosy. „Tak, aby už v nasledujúcom roku jablká spracovávali aj do väčších produktov, napríklad do štiav a ďalších výrobkov, ktoré nadviažu na predchádzajúce aktivity,“ objasnila Čierna.
Vlani sa v sade urodilo približne 30 ton jabĺk a z časti vylisovali šťavu. Úrodu bolo takto možné zhodnotiť po prvý raz, obrali ju študenti krajských stredných škôl. Boli to Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici a Spojená škola Poltár. Po zbere z nej prostredníctvom pojazdnej muštárne vylisovali a pasterizovali šťavu. Putovala do zariadení sociálnych služieb aj do komerčného predaja.
Historický sad pri obci Rovňany obhospodaruje sociálny podnik, ktorý zriadil BBSK. Jablká a hrušky tam rastú od roku 1950, avšak z pôvodne vysadených približne 1300 stromov takmer polovicu poškodili rôzne choroby či došlo k strate produkcie a bolo ich treba odstrániť. „Namiesto nich sa podarilo vysadiť 500 nových stromov pôvodných odrôd ako napríklad Rubinola, Jonatán či Ontário, doplnené o niekoľko odrôd hrušiek vrátane svetoznámej Williams,“ konštatoval Úrad BBSK v minulosti. Sad po rokoch obnovili v roku 2021.
