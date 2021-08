Banskobystrický kraj bude očkovať zamestnancov i študentov na školách

Banská Bystrica 20. augusta (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spustí počas septembra očkovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov na 60 stredných školách, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Po súhlase rodičov môžu túto možnosť využiť aj študenti, ich rodinní príslušníci a vyhradené hodiny budú aj pre širokú verejnosť. Informoval o tom v piatok podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Očkovanie priamo po jednotlivých školách v kraji sa začne 13. septembra, predchádzať tomu bude osveta.



"Rozhodli sme sa prísť s vakcínou priamo do stredných škôl, teda na miesta, ktoré patrili k najviac postihnutým prvou, no najmä druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Brány škôl zostali zatvorené dlhé mesiace a deti boli vytrhnuté z kolektívov a odkázané len na dištančné vyučovanie, bez možnosti praktického výcviku či sociálneho kontaktu. Toto sa nesmie opakovať. Zvlášť nie v čase, kedy máme účinný nástroj na potlačenie vírusu v podobe očkovania. Verím, že táto naša aktivita prispeje k zvýšeniu počtu zaočkovaných a k tomu, aby naše deti mohli normálne chodiť do školy," zdôraznil Lunter.



Podľa štatistík z prvej polovice augusta je aspoň jednou dávkou vakcíny v súčasnosti zaočkovaných priemerne 62 percent zamestnancov škôl v BBSK. V prípade detí vo veku od 12 do 17 rokov je priemerná zaočkovanosť na úrovni 13 percent, zaočkovanosť celej populácie v kraji presahuje 35 percent.



"Len v našich stredných školách máme 3200 zamestnancov a 17.525 žiakov. Ak k tomu pripočítame rodinných príslušníkov, bavíme sa asi o 38.000 ľuďoch, ktorých by sme očkovaním v školách chceli osloviť. O tejto aktivite sme už informovali aj riaditeľov, ktorí ju privítali," konštatovala Judita Droppová z odboru školstva Úradu BBSK.