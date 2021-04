V Banskobystrickom kraji doteraz zaočkovali takmer 28 000 ľudí

Banská Bystrica 13. apríla (TASR) – V očkovacích centrách, ktoré zriadil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), dostalo vakcínu do týchto dní už takmer 28.000 ľudí. Vyplýva to zo štatistík siedmich očkovacích centier BBSK, ktoré aktuálne fungujú v Banskej Bystrici, Brezne, Lučenci, Zvolene, Rimavskej Sobote, Revúcej a v Žiari nad Hronom. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK.



"Len za posledný týždeň zaočkovali v centre v Banskej Bystrici 1327 ľudí, v Lučenci 1054, Brezne 1012, vo Zvolene 900, v Rimavskej Sobote 682, v Revúcej 322 a v Žiari nad Hronom 1124 záujemcov," konštatovala Štepáneková.



"Naše týždenné očkovacie kapacity presahujú 55.000 ľudí, v prípade 16-hodinovej prevádzky sme v našich centrách schopní zaočkovať až 110.880 záujemcov každý týždeň. Dodávky vakcín sú však stále nízke," zdôraznil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Podľa neho k plynulosti očkovania v BBSK prispieva dobre fungujúci systém náhradníkov na stránke www.nahradnici.sk, s ktorým prišiel kraj začiatkom marca. Aktuálne je v ňom zaregistrovaných okolo 17.800 ľudí, očkovanie absolvovalo 2680 záujemcov.



"Model náhradníkov, s ktorým sme prišli, sa osvedčil a je opodstatnený. Naposledy sa to ukázalo v Revúcej, kde sme mali všetko pripravené na otvorenie očkovacieho centra, akurát pre chybu NCZI sme nemali žiadnych objednaných ľudí. Vďaka databáze nahradnici.sk a funkčnému call-centru, ktoré záujemcov promptne obvolalo, sa nám podarilo kapacity naplniť a začať s očkovaním," reagoval šéf kraja Ján Lunter.



BBSK chce spustiť aj projekt mobilných očkovacích jednotiek, ide o tzv. očkovacie autobusy, ktoré by vyrážali priamo do obcí za najstaršími obyvateľmi a tými, ktorí sa nevedia dostať do očkovacích centier. O tom, ako by malo mobilné očkovanie vyzerať, koľko financií a vakcín naň ministerstvo zdravotníctva vyčlení, vedenie Úradu BBSK a ministerstvo rokuje.