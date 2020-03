V školách i divadlách Banskobystrického kraja šijú rúška

Banská Bystrica 19. marca (TASR) – Nedostatok ochranných rúšok sa snaží Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) kompenzovať tým, že ich výrobu objednal u firiem v regióne. Látkové rúška však dobrovoľne šijú aj v niektorých divadlách a stredných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. TASR o tom vo štvrtok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



Rúška sú prioritne určené pre zariadenia sociálnych služieb, ambulantných lekárov, vodičov autobusov, ako i ďalších zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, prípadne tých, ktorí si ich nemajú možnosť zabezpečiť.



"Som rád, že do šitia rúšok sa dobrovoľne pustili niektoré divadlá a školy. Ukázali, že im osud tých najzraniteľnejších nie je ľahostajný," zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter.



Výrobu látkových rúšok už kraj objednal u sociálneho podniku vo Valaskej a od banskobystrických spoločností Slovenka-Silver a Safe time, a tiež od spoločnosti Svetro z Banskej Štiavnice. Tie by mali celkovo vyrobiť približne 30.000 kusov rúšok, ktoré budú priebežne dodávať.



Do šitia rúšok sa zapojilo šesť stredných škôl v Modrom Kameni, Lučenci, v Tornale, Revúcej, Banskej Štiavnici a v Hnúšti. Celkovo by mali zhotoviť okolo 2000 rúšok. Na ich výrobňu sa však premenili i divadelné dielne banskobystrického Bábkového divadla na Rázcestí a zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského.



"Kultúrne inštitúcie v našom kraji sa zapájajú, aby pomohli v neľahkej situácii. Všetci si uvedomujeme, že situácia s ochrannými pomôckami nie je dobrá, obmedzené sú i naše materiálové možnosti," konštatoval Peter Černek, vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK.



Pomôcť s výrobou rúšok môže aj verejnosť, najmä darovaním vhodného materiálu. Vítaná je čo najhustejšia bavlna, ako staré plachty, obrusy či uteráky. Pomôžu gumičky, šnúrky a stužky.



"Prosíme, aby materiál, ktorý chcú ľudia darovať, zabalili za použitia ochranných pomôcok do plastových tašiek alebo vriec a vložili ich do označených nádob pri kultúrnych inštitúciách v kraji," dodal Černek. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke BBSK.