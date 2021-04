Očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb BBSK napreduje

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spustil web so štatistikami z jeho očkovacích centier, v ktorých vakcínu proti ochoreniu COVID-19 dostalo už vyše 36.000 ľudí. Za uplynulý týždeň je to nárast o 8240 občanov. TASR o tom v pondelok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici s tým, že s očkovaním klientov v zariadeniach sociálnych služieb v kraji už finišujú.



„V očkovacích centrách, ktoré zriadil BBSK, dostalo do 18. apríla vakcínu celkovo 36.706 ľudí. Vyplýva to zo štatistík ôsmich očkovacích centier kraja, ktoré fungujú v Banskej Bystrici, Brezne, Lučenci, Zvolene, Rimavskej Sobote, Revúcej, Žiari nad Hronom a vo Veľkom Krtíši," uviedla Štepáneková.



„K úspechu a vysokej efektivite očkovania sú potrebné detailné informácie o počte a štruktúre zaočkovaných. Preto sme sa rozhodli zverejňovať štatistiky z našich centier, aby o aktuálnom stave mala prehľad aj verejnosť. V prvom kroku sú zverejnené štatistiky štyroch očkovacích centier, postupne pribudnú zvyšné," reagoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter a opätovne vyzval ministerstvo zdravotníctva a NCZI, aby detailné štatistiky tiež sprístupnili.



„Ak chceme spoločnými silami efektívne oslovovať tých, ktorí potrebujú očkovanie a zamerať adresnú terénnu kampaň na vysvetľovanie hoaxov a dezinformacií, nesmieme byť slepí. Potrebujeme detailné dáta, ktoré dnes NCZI má," zdôraznil Lunter.



Situácia s počtom zaočkovaných sa zlepšuje v zariadeniach sociálnych služieb, kde kraj postupne finalizuje očkovanie klientov a zamestnancov. Podľa vedenia BBSK zaočkovanosť zamestnancov všetkých zariadení, ktoré sú na jeho území, sa aktuálne pohybuje odhadom na úrovni vyše 80 percent, v prípade klientov zhruba 86 percent.



„Zo 108 zariadení, ktoré sú v BBSK, očkovanie sa uskutočnilo už v 90 z nich, v dvoch zatiaľ pre karanténu nemohlo byť. O očkovanie nepožiadalo doposiaľ 16 zariadení, tie obvoláme a vysvetlíme im, ako oň môžu požiadať," dodala riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisa Nincová.