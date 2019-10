Policajti sú v strehu, minulý rok sa počas Dušičiek stalo 17 nehôd

Banská Bystrica 27. októbra (TASR) – Počas vlaňajších "dušičkových" dní došlo v Banskobystrickom kraji k vyššiemu počtu dopravných nehôd než rok predtým. Od 1. do 4. novembra 2018 sa ich na cestách Banskobystrického kraja stalo 17, jedenásť osôb sa zranilo, z toho tri ťažko. Polícia preto apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, predvídavosť, boli ohľaduplní, vodiči rešpektovali práva chodcov či cyklistov a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.



"Policajti budú aj počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých dohliadať na bezpečnosť v cestnej premávke, a to od štvrtka 31. októbra do pondelka 4. novembra. Polícia opäť prijala opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti. Dopravní policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na príjazdových cestách k cintorínom a parkoviskách. Dohľad zvýšia aj na frekventovaných križovatkách a hlavných cestných ťahoch," konštatovala hovorkyňa.



Posilnia sa aj hliadky poriadkovej polície, ktoré budú strážiť verejný poriadok a posvietia si na zlodejov najmä v okolí cintorínov. Železniční policajti dohliadnu na cestujúcich vo vlakoch a na staniciach.