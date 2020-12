Vo väčšine okresov Banskobystrického kraja sú bohoslužby zakázané

Banská Bystrica 24. decembra (TASR) – Vo väčšine okresov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sú bohoslužby počas Vianoc zakázané. Nariadili to regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v kraji. Vyplýva to z vyhlášok vestníka vlády Slovenskej republiky. Opatrenia majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu.



Regionálne úrady verejného zdravotníctva na území BBSK nariaďujú opatrenia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen, Detva a Krupina. Týka sa to tiež okresov Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca.



Zákaz sa nevzťahuje na pohrebný obrad, obrad krstu a sobáša. Neplatí to tiež pre bohoslužby, ktoré sa uskutočňujú iba s účasťou celebranta s nevyhnutnou asistenciou pre online vysielanie. Zákaz podľa RÚVZ platí aj na spovede, výnimku môžu dostať ľudia, ktorí sú v nebezpečenstve smrti.



Pandemická situácia v BBSK je mimoriadne kritická a zhoršuje sa. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva je tento kraj druhý najhorší po Trenčianskom v počtoch nových prípadov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, v počte hospitalizovaných a pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu.