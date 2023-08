Vodáci splavujúci Hron by mali byť opatrní, rekonštruujú tam most

Banská Bystrica 17. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) upozorňuje vodákov, ktorí splavujú rieku Hron, aby zvýšili opatrnosť a počítali s rekonštrukciou mosta vo Vlkanovej za obecným úradom. Tento úsek je súčasťou trasy splavu.



"Most sa opravuje pomocou závesného lešenia, ktoré obmedzuje prietokovú výšku pre pohyb v Hrone. Tá je pohyblivá v závislosti od výšky hladiny. Dbajte v tomto úseku na zvýšenú opatrnosť," vyzval vo štvrtok BBSK na sociálnej sieti.



Kraj začal s dlhoočakávanou rekonštrukciou mosta ešte v júni. Do jeho obnovy investoval z vlastného rozpočtu takmer 786.000 eur. Práce by mali byť ukončené do novembra.