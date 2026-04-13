BBSK vplyv vývoja v oblasti cien palív na chode úradu zatiaľ neeviduje
Kraj zatiaľ neuvažuje o zavádzaní opatrení v súvislosti s prevádzkou budov či využívaním služobných motorových vozidiel.
Autor TASR
Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Vplyv negatívneho vývoja v oblasti cien pohonných látok súvisiaceho s konfliktom na Blízkom východe Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) na chode svojho úradu zatiaľ neeviduje. Pre TASR to konštatovala odborná referentka pre komunikáciu BBSK Vanesa Čierna s tým, že situácia však bude mať dosah napríklad na oblasť rekonštrukcie ciest.
„Evidujeme, že stavebné firmy, ktoré zabezpečujú rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy, už avizujú zvyšovanie výdavkov, keďže rast cien ropy zvyšuje cenu asfaltovej zmesi, prináša vyššie náklady stavebných firiem, drahšiu dopravu materiálu, pričom nedostatok suroviny môže cenu ešte zvýšiť,“ poznamenala Čierna v tejto súvislosti.
Kraj podľa jej slov zatiaľ neuvažuje o zavádzaní opatrení v súvislosti s prevádzkou budov či využívaním služobných motorových vozidiel. BBSK totiž už podľa jej slov v minulých rokoch, počas energetickej krízy pri zvýšených cenách plynu a elektriny, ako jeden z prvých orgánov verejnej správy reagoval zavedením opatrení s cieľom ušetriť finančné prostriedky a pokračuje v nich aj v súčasnosti.
O ďalších opatreniach by tak uvažoval až v prípade enormného zvýšenia cien pohonných látok. Čierna zároveň poznamenala, že v prípade prijatia akýchkoľvek opatrení budú tieto prijaté tak, aby bolo poskytovanie služieb obyvateľom kraja zabezpečené v požadovanom rozsahu aj kvalite.
„Evidujeme, že stavebné firmy, ktoré zabezpečujú rekonštrukcie ciest druhej a tretej triedy, už avizujú zvyšovanie výdavkov, keďže rast cien ropy zvyšuje cenu asfaltovej zmesi, prináša vyššie náklady stavebných firiem, drahšiu dopravu materiálu, pričom nedostatok suroviny môže cenu ešte zvýšiť,“ poznamenala Čierna v tejto súvislosti.
Kraj podľa jej slov zatiaľ neuvažuje o zavádzaní opatrení v súvislosti s prevádzkou budov či využívaním služobných motorových vozidiel. BBSK totiž už podľa jej slov v minulých rokoch, počas energetickej krízy pri zvýšených cenách plynu a elektriny, ako jeden z prvých orgánov verejnej správy reagoval zavedením opatrení s cieľom ušetriť finančné prostriedky a pokračuje v nich aj v súčasnosti.
O ďalších opatreniach by tak uvažoval až v prípade enormného zvýšenia cien pohonných látok. Čierna zároveň poznamenala, že v prípade prijatia akýchkoľvek opatrení budú tieto prijaté tak, aby bolo poskytovanie služieb obyvateľom kraja zabezpečené v požadovanom rozsahu aj kvalite.