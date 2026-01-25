< sekcia Regióny
BBSK vyhlásil už piatu zimnú sezónu výzvy Hybaj na bežky
Autor TASR
Banská Bystrica 25. januára (TASR) - Motivovať návštevníkov a domácich k aktívnemu tráveniu času v horách Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) je cieľom výzvy Hybaj na bežky, ktorú vyhlásili už po piatu zimnú sezónu. Na destinačnom webe kraja www.zahoramizadolami.sk nájdu záujemcovia viac ako 65 tipov na výlety pre skúsených bežkárov i rodiny s deťmi a rovnako kurzy bežkovania, ktoré sú k dispozícii vo viacerých lokalitách. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
„BBSK má výnimočný potenciál pre rozvoj zimných športov. Máme tu horstvá, v ktorých sa snehová pokrývka drží od decembra do skorej jari. Sú tu kopce, na ktorých sa nachádzajú top strediská Slovenska, ale kraj ponúka aj množstvo menších lyžiarskych areálov. Máme tu skvelé podmienky pre bežkovanie, čo vedia aj priaznivci tohto zimného športu,“ konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.
Ako doplnil, aj z tohto dôvodu sa venujú marketingovej a finančnej podpore zimnej ponuky kraja. Okrem propagácie jednotlivých lokalít zimných športov finančne prispievajú na úpravu bežkárskych tratí a vo vybraných regiónoch i na prevádzku skibusov.
„Naším cieľom je prispieť k vyššiemu komfortu návštevníkov, zvýšiť ich záujem o naše lokality a motivovať ich k tomu, aby sa sem vracali, prípadne ostali viac dní,“ zdôraznil Lunter. Okrem známych lokalít, ako Skalka pri Kremnici, ktorá je nazývaná bežkárskym rajom, sa v BBSK nachádzajú ďalšie populárne lokality - Čertovica, Donovaly či Šachtičky.
„Nádhernými výhľadmi, ale aj kvalitne upravenými trasami prekvapia i menej známe lokality, napríklad Pohanské v okrese Brezno či Lom nad Rimavicou na pomedzí regiónov Horehronie a Podpoľanie. Novinkou tejto sezóny je možnosť bežkovania na Veľkej lúke v Národnom parku Muránska planina,“ uviedla Daniela Volenská z KOCR s tým, že brány pre verejnosť má otvorené tiež jediné slovenské Národné biatlonové centrum v Osrblí alebo areál zimných športov Látky na Podpoľaní.
Podľa Volenskej pri výzve Hybaj na bežky v tomto roku trochu upravili jej koncept, ale podstata ostáva zachovaná. „Treba sa vybrať na bežky, urobiť fotku a tú dať do komentára pod posty označené názvom výzvy na našom profile na sociálnej sieti. Každý, kto tak urobí, bude zaradený do žrebovania o poukaz na nákup bežkárskej výstroje,“ dodala.
