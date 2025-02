V B. Bystrici vzniká iniciatíva Stred, riešia otázky verejných služieb

Banská Bystrica 14. februára (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) vznikla nová iniciatívna platforma Stred, ktorá sa chce aktívne zasadzovať za riešenie kľúčových otázok verejných služieb. V Banskej Bystrici to v piatok oznámil predseda BBSK Ondrej Lunter spolu so skupinou siedmich primátorov miest Brezno, Fiľakovo, Žiar nad Hronom, Hriňová, Lučenec a starostov obcí Lenka a Jesenské. Iniciatíva Stred je otvorená aj pre ďalších členov.



Ako vysvetlil Lunter, dôvodom jej vzniku je nespokojnosť s tým, že verejná diskusia je zahltená pseudotémami a zástupnými škandálmi, pričom skutočné problémy verejných služieb ostávajú v úzadí. Samosprávy pritom zabezpečujú 80 percent verejných služieb, ale ich hlas nie je dostatočne vypočutý, a práve to chcú zmeniť.



Zdôraznil tiež, že iniciatíva nechce konkurovať existujúcim združeniam ako napríklad Združenie miest a obcí Slovenska alebo SK8.



"Chceme byť rýchlejší, flexibilnejší a odvážnejší v presadzovaní tém, ktoré sú pre občanov kľúčové," vyhlásil šéf BBSK. Vylúčil, že by sa iniciatíva transformovala na politickú stranu.



Prvé dve zásadné témy iniciatívy Stred sú revitalizácia ambulantnej siete, ktorá je podľa nej dlhodobo zanedbávaná a jasné odpovede na otázky, ako bude ďalej vyzerať rozhodovanie o eurofondoch.



"Sieť ambulancií upadá a dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa zhoršuje. Pre samosprávy žiadame viac kompetencií v oblasti zdravotníctva a apelujeme na spoluprácu s vládou, zdravotnými poisťovňami a odbornými združeniami," konštatoval Lunter.



Medzi ich ciele patrí podpora vzniku a udržania ambulancií v rizikových regiónoch, teda presun kompetencií na samosprávne kraje, vrátane financovania z prostriedkov plánu obnovy v predpokladanej sume milión eur ročne. Rovnako rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov, umožniť im liečiť stabilizovaných pacientov s niektorými chronickými ochoreniami ako napríklad cukrovka, niektoré srdcové ochorenia či pľúcne a znížiť ich administratívnu záťaž. Ďalšími cieľmi sú zavedenie telemedicíny a úprava katalógu výkonov, a teda spravodlivejšie financovanie lekárskych úkonov na podporu udržateľnosti ambulancií.



"Druhým problémom sú špekulácie o možnom presune eurofondov zo samospráv do centrálnej správy. V kuloároch sa diskutuje o tom, že vláda by mohla časť eurofondov presmerovať na centrálne riadené projekty, čo by ohrozilo rozvoj miest a obcí," upozornil predseda BBSK. Údajným dôvodom má byť, že samosprávy nestíhajú robiť projekty a zdroje na regionálne programy môžu prepadnúť.



"Ide o neopodstatnené obavy. Samosprávy v kraji majú už dnes pripravené projekty v hodnote 233 miliónov eur, čo predstavuje 87 percent pridelených zdrojov. Neexistuje žiadny dôvod, aby v tejto fáze niekto uvažoval o odobratí eurofondov určených na regionálny rozvoj z dôvodu, že by katastrofálne meškali. Neberme samosprávam dnes jediný možný zdroj investícií a rozvoja," zdôraznil Lunter.