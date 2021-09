Banskobystrický kraj ponúka polovičné vstupné do múzeí a galérií

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa zapája do Európskeho týždňa mobility (ETM) a v sobotu (18. 9.) ponúka 50-percentné zľavy zo vstupného do múzeí a galérií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zľavy však počas poskytnú nielen krajské kultúrne inštitúcie. TASR o tom v utorok informovala vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici Lenka Štepáneková.



„Podporiť ekologickú dopravu v podobe cestovania autobusom, vlakom, na bicykli, kolobežke či po vlastných má každoročne za cieľ ETM. Tento rok sa BBSK zapája poskytnutím 50-percentnej zľavy zo vstupného do múzeí a galérie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na spoluprácu sme oslovili i ďalšie kultúrne inštitúcie na území župy, pričom kladne zareagovalo 11 z nich. Počas soboty sa tak tí, ktorí prídu za kultúrou inak ako osobným autom, dostanú za polovičnú cenu celkovo do 18 expozícií múzeí a galérií po celom kraji,“ reagoval vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek.



Polovičnú zľavu počas najbližšej soboty poskytnú napríklad Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Múzeum vo Svätom Antone, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň, Zvolenský zámok, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Dolnej Strehovej či Stredoslovenské múzeum a galéria v Banskej Bystrici alebo Horehronské múzeum v Brezne.



„Veríme, že toto podujatie pomôže zvýšiť návštevnosť kultúrnych inštitúcií, ale hlavne v rámci dopravy napomôže k zníženiu ekologickej stopy na životnom prostredí, čo je hlavnou myšlienkou projektu,“ doplnil Černek.