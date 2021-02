Banskobystrický kraj začal s náborom zdravotníkov pre očkovacie centrá

Banská Bystrica 10. februára (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začal s náborom zdravotníkov pre krajské očkovacie centrá. Lekári a sestry, ktorí majú záujem očkovať v centrách, sa môžu od stredy registrovať na stránke www.bbsk.sk/nabor. V online dotazníku uvedú svoje časové možnosti aj okres, kde pôsobia. Detaily týkajúce sa finančnej odmeny, zmluvy i ďalších náležitostí im mailom spresní oddelenie zdravotníctva Úradu BBSK. Informoval o tom v stredu v Banskej Bystrici šéf kraja Ján Lunter.



S prípravami centier začal kraj aj bez oficiálneho mandátu, pretože "v tejto pandemickej situácii si nikto nemôže dovoliť čakať". Apeluje preto na ministerstvo zdravotníctva, aby už konečne prišlo s jasným stanoviskom k úlohe samosprávnych krajov pri očkovaní. Výzva zdravotníkom sa nesie v duchu hesla: "Pomôžte poraziť pandémiu COVID-19".



"Vo viacerých mestách v kraji pripravujeme očkovacie centrá, aby sme zrýchlili a zjednodušili prístup širokej verejnosti k očkovaniu. V tejto chvíli máme predbežne zabezpečených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí očkovanie v centrách administratívne zastrešia. Nevyhnutné je však posilniť tímy o ďalších lekárov a sestry, aby bol priebeh očkovania čo najplynulejší," reagoval Lunter.



Ako zdôraznil, lekárom, ktorí budú ochotní očkovať počas svojich ordinačných hodín, bude kraj nápomocný pri riešení zástupu ich ambulancie.



"Pandémiu je možné zvládnuť jedine masívnym očkovaním obyvateľstva, preto sme sa rozhodli osloviť všetkých zdravotníkov a vytvoriť model, pri ktorom nebudú zaťažení nadmernou administratívou," dodal šéf kraja.



Ako už avizoval podpredseda kraja Ondrej Lunter, BBSK v spolupráci s mestami bude v tomto modeli zabezpečovať kompletnú logistiku, vybavenie, dezinfekciu a upratovanie priestorov, siete a ďalšie materiálno-technické záležitosti. Zabezpečí tiež administratívnych pracovníkov a registráciu náhradníkov na očkovanie.



"V rozpočte sme na tento účel vyčlenili 100.000 eur, s ministerstvom budeme rokovať o spôsobe refundácie nákladov. Medicínske výkony a súvisiaci materiál budú preplácať zdravotné poisťovne poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v každom okrese. Tí uzatvoria zmluvy s konkrétnymi lekármi a z platieb od poisťovní im vyplatia aj odmeny," vysvetlil podpredseda. Dodávku vakcín a registráciu na očkovanie má zabezpečovať ministerstvo.



Centrá by mali denne zaočkovať minimálne 500 ľudí, predpoklad je od začiatku marca.



"Potrebujeme oficiálne poverenie od ministerstva, že samosprávne kraje sú koordinátormi pre vznik očkovacích centier. Potrebujeme jasný plán, kedy a v akých objemoch budú do krajov prichádzať vakcíny. Potrebujeme poznať spôsob financovania očkovacích centier a výšku odmeny pre zdravotníkov. Potrebujeme prístup do systému NCZI pre registráciu na očkovanie," zdôraznil Ondrej Lunter.