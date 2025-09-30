< sekcia Regióny
Začali s obnovou športového areálu pri gymnáziu vo Zvolene
Autor TASR
Zvolen 30. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začal s komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra (GĽŠ) vo Zvolene. Na tlačovej konferencii o tom v utorok informoval predseda BBSK Ondrej Lunter. V súčasnosti robia hrubé terénne úpravy územia a zemné práce.
Rekonštrukcia prinesie obnovený atletický ovál so štyrmi dráhami, sektor pre skok do diaľky a vrh guľou. V areáli vzniknú aj tri nové multifunkčné ihriská pre futbal, basketbal a hádzanú s možnosťou využitia aj na tenis a volejbal, ako aj ihrisko s 12 cvičebnými prvkami. Pribudnú aj mobiliár, kamerový systém, vybudujú osvetlenie i kontajnerové šatne, toalety a sprchy.
Celkové oprávnené výdavky na projekt sú viac ako 927.000 eur, z čoho 649.000 eur je príspevok z Fondu na podporu športu. BBSK dáva na projekt sumu 278.000 eur. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Maro. „Do konca roka 2025 je naším cieľom dokončiť hrubé terénne úpravy, komplexné odvodnenie územia a príprava a stabilizácia podložia pod budúce športové povrchy,“ uviedol konateľ spoločnosti Jozef Kavulek.
Kraj pripomína, že počas zimy práce zastabilizujú, aby na jar budúceho roka mohli plynule pokračovať s finálnymi povrchmi multifunkčných ihrísk, bežeckého oválu a sektorov. Termín dokončenia areálu naplánovali na august budúceho roka.
Riaditeľka GĽŠ vo Zvolene Ivetta Vidová konštatovala, že školský areál od roku 1988 zásadne neobnovili. Zároveň poznamenala, že už nespĺňal funkciu kvalitného a bezpečného ihriska. Doplnila, že celý proces prípravy projektu obnovy trval viac ako štyri roky.
Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť.
