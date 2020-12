Predseda banskobystrického kraja: Zastihla nás autobusová kríza

Banská Bystrica 19. decembra (TASR) – Taký turbulentný rok ako bol tento v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) nezažil nikto. Konštatoval to v rámci hodnotenia roka 2020 predseda BBSK Ján Lunter a pripomenul, že ho hneď v úvode roka poznačila okrem koronakrízy aj tzv. autobusová kríza, keď zvolenský dopravca počas víkendu odstavil prímestskú autobusovú dopravu v kraji.



"V spolupráci s MH Manažmentom v súčasnosti rokujeme o usporiadaní budúcich vzťahov so SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktoré zabezpečujú prímestskú dopravu. V tejto chvíli sú rokovania na úrovni právnych zástupcov a kreovania zmluvy o budúcej zmluve. Robíme všetko pre to, aby nenastalo právne vákuum v čase, keď krajský súd potvrdí právoplatnosť rozsudku prvostupňového súdu pred tým, ako sa zabezpečovania verejnej dopravy ujme víťaz pripravovaného medzinárodného tendra," konštatoval pre médiá Lunter.



"Všetci sme museli v tomto roku vynaložiť viac práce, nasadenia, trpezlivosti, odolnosti a vynaliezavosti, aby sme ho zvládli. V práci, doma, vo svojom okolí, voči sebe navzájom. Ďakujem všetkým občanom BBSK a do ďalšieho roka želám len to najlepšie," uzavrel šéf kraja a zdôraznil, že jeho vďaka smeruje najmä zamestnancom organizácií zriadených krajom i poslancom Zastupiteľstva BBSK.



Vodiči prímestskej autobusovej dopravy v kraji dostali nové ochranné masky

Certifikované masky na viacnásobné použitie na ochranu vodičov pred novým koronavírusom ponúkol Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) dopravcom SAD Lučenec a SAD Zvolen, ktorí zabezpečujú autobusovú dopravu v kraji.



"Je dôležité, aby nielen cestujúci, ale aj vodiči vo verejnej prímestskej autobusovej doprave boli počas pandémie chránení. Už počas prvej vlny sme poskytli dopravcom ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky. Je úžasné vidieť, že v regióne máme firmy, ktorým na bezpečnosti ľudí rovnako záleží a neváhajú darovať ochranné prostriedky," konštatoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý prvých sto masiek odovzdal SAD Lučenec spoločne so zástupcami spoločnosti, ktorá patentované ochranné masky vlastnej výroby kraju darovala.



Podľa Luntera ďalších dvesto masiek je pripravených pre vodičov SAD Zvolen, ak dopravca prejaví záujem. Masky majú neobmedzenú životnosť a jednoduchý systém výmeny filtrov.