Začínajú s obnovou cesty, ktorá spája Devičie so Senohradom
Kraj plánuje aj rekonštrukciu cesty smerom na Veľký Krtíš.
Autor TASR
Banská Bystrica 19. augusta (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začína s rekonštrukciou cesty II/526, ktorá spája Devičie so Senohradom v Krupinskom okrese. Na tlačovom brífingu o tom v utorok informoval predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že nadväzuje na obnovu, ktorá sa začala v apríli v Senohrade.
Dodal, že obnovia viac ako 16 kilometrov dlhý úsek. Celkové náklady presahujú vyše 8,5 milióna eur a budú ich financovať z eurofondov.
Rekonštrukciu cesty II/526 rozdelili na dve časti. Prvú, takmer desať kilometrov dlhú, od Bzovíka v smere na Senohrad robí spoločnosť Doprastav. „Zahŕňa obnovu asfaltových vrstiev vozovky, opravu 21 priepustov, ako aj úpravu krajníc a rigolov, aby sme zabezpečili bezproblémové odvodnenie cesty,“ uviedol riaditeľ zvolenského závodu Doprastavu Juraj Naňo. Doplnil, že prestavbou prejdú aj dva mosty, aby spĺňali vyššie nároky na zaťažiteľnosť a prejazdný profil. V celom úseku namontujú nové bezpečnostné zariadenia, obnovia vodorovné aj zvislé dopravné značenie. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie osvetleného priechodu pre chodcov v Senohrade. Opravy naplánovali po poloviciach vozovky, dopravu tak úplne neprerušia. Úsek majú dokončiť v závere tohto roka, náklady na rekonštrukciu predstavujú 3,1 milióna eur.
Druhá časť predstavuje 6,3-kilometrový úsek od obce Bzovík po križovatku s cestou I/66. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Viakorp. Jej riaditeľ Michal Šimko podotkol, že na tomto úseku cesty opravia šesť mostov a 17 priečnych priepustov. „Položíme nové asfaltové vrstvy, upravíme krajnice, namontujeme nové bezpečnostné zariadenia vrátane zvodidiel a obnovíme dopravné značenie,“ poznamenal. Jeden z mostov bude treba kompletne zbúrať vrátane časti opôr, preto najskôr zrealizujú stavebné úpravy na obchádzkovej trase. Úsek cesty v dĺžke 3,5 kilometra počas prác úplne uzavrú. BBSK pripomína, že obchádzkové trasy včas oznámia a prispôsobia harmonogramu výstavby. Celý úsek má byť hotový v lete v roku 2026. Jednotlivé časti cesty sprístupnia vodičom postupne. Obnova komunikácie si vyžiada investíciu vo výške 5,4 milióna eur.
Kraj plánuje aj rekonštrukciu cesty smerom na Veľký Krtíš. Projektová dokumentácia je už hotová a v súčasnosti pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby.
