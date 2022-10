BBSK začína s výstavbou cyklotrasy medzi Poltárom a R. Sobotou

Hrnčiarska Ves 19. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začne o pár týždňov s prvou etapou výstavby cyklotrasy medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou. Predstavitelia kraja odovzdali v stredu v obci Hrnčiarska Ves stavenisko zhotoviteľovi stavby prvej etapy cyklotrasy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Cyklocesta povedie po telese bývalej železničnej trate, po ktorej prestali vlaky premávať pred 20 rokmi. Prvá etapa, dlhá 7,7 kilometra, povedie z Poltára do Hrnčiarskej Vsi. Do výstavby tejto etapy kraj investuje viac ako 2,2 milióna eur, z nich 1,6 milióna eur sa mu podarilo získať z európskych zdrojov vo forme nenávratného finančného príspevku. Celá cyklotrasa bude pritom dlhá takmer 30 kilometrov a kraj na ňu získal z eurofondov viac ako 6,6 milióna eur.



"Tento deň je významný pre celý región Novohradu a Gemera a pre všetkých, ktorí využívajú bicykel nielen vo svojom voľnom čase, ale aj ako dopravný prostriedok. Dnes sme slávnostne odovzdali stavenisko prvej etapy budúcej cyklotrasy, tu však ani zďaleka nekončíme, peniaze z eurofondov sme úspešne získali aj na druhú časť cyklotrasy z Hrnčiarskej Vsi do Rimavskej Soboty," povedal pri tejto príležitosti predseda BBSK Ján Lunter.



S prácami na prvej etape by mal zhotoviteľ, spoločnosť OHLA ŽS, začať ešte v novembri tak, aby bola cyklotrasa verejnosti prístupná už v lete budúceho roku. "Práce na druhej etape budeme môcť rozbehnúť hneď po tom, ako prebehne kontrola na riadiacom orgáne pre čerpanie eurofondov," doplnil Lunter.



Cyklotrasa zabezpečí prepojenie Rimavskej Soboty a Poltára so súčasným napojením obcí Ožďany, Sušany, Hrnčiarske Zalužany, Hrnčiarska Ves s miestnou časťou Maštinec. Súčasťou stavby budú rekonštrukčné práce na mostných objektoch a priepustoch.



Aj súčasťou druhej etapy je rekonštrukcia mostných a rúrových priepustov a tiež desiatich mostných objektov. V rámci stavby je navrhnutá aj rekonštrukcia bývalého železničného tunela Ožďany, ktorý bude súčasťou cyklotrasy v dĺžke takmer 160 metrov.



Pribudnú tiež odpočívadlá pre cyklistov. Každé bude tvorené oddychovou plochou s prístreškami, mobiliárom a servisom pre cyklistov.