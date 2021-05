Banskobystrický kraj pomôže ľuďom, ktorí nedostali termín druhej dávky

Banská Bystrica 26. mája (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pomôže ľuďom, ktorí nedostali termín na druhú dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19. Po vyplnení registračného formulára bude kraj ľudí priamo kontaktovať s ponukou termínu na druhú dávku vakcíny. TASR o tom informoval asistent predsedu BBSK Adam Bubeník.



„Hoci Národné centrum zdravotníckych informácií i Ministerstvo zdravotníctva SR deklarovali, že ľudia pozvánky na druhú dávku dostanú prostredníctvom SMS alebo mailu, v niektorých prípadoch sa tak nestalo. Je pre nás dôležité, aby boli správne preočkovaní všetci tí, ktorí dostali prvú dávku vakcíny,“ vysvetlil podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Registračný formulár možno nájsť na webovej stránke BBSK a využiť ho môžu aj tí, ktorým síce pozvánka na druhý termín prišla, no nemohli sa naň dostaviť.



V Banskobystrickom kraji naďalej pokračuje aj mobilné očkovanie seniorov starších ako 60 rokov a BBSK tvrdí, že záujem ľudí o očkovanie priamo v obciach neustále rastie. Do konca uplynulého týždňa tak mobilné tímy zdravotníkov zaočkovali už 4222 ľudí. "Veľmi príjemne nás prekvapil záujem o očkovanie v takých obciach ako napríklad Hucín, Kameňany či Ratková, kde sme prekročili vo vekovej skupine nad 60 rokov 80-percentný podiel zaočkovanosti,“ povedal Lunter.



Mobilné očkovanie bude tento týždeň pokračovať v Rimavskosobotskom okrese v obciach Veľký Blh, Teplý Vrch, Slizké, Lipovec. Priamo v obciach sa budú môcť zaočkovať aj obyvatelia obce Sirk (okres Revúca) či Senohrad (Krupina) a v obciach České Brezovo, Breznička, Uhorské, Krná, Hradište, Rovňany a Málinec v okrese Poltár. Mobilný očkovací tím zamieri aj do okresu Žarnovica, kde príde za obyvateľmi obcí Malá Lehota, Veľká Lehota, Tekovská Breznica a Orovnica.



Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 naďalej napreduje aj v ôsmich veľkokapacitných očkovacích centrách zriadených BBSK. V uplynulom týždni v nich vakcínu dostalo 14.435 ľudí, celkovo tak počet zaočkovaných v krajských centrách presiahol hranicu 88.500 obyvateľov.