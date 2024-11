Záujem o štúdium na Gymnáziu v Detve sa medziročne mierne zvýšil

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) - Záujem o štúdium na detvianskom gymnáziu sa medziročne mierne zvýšil, dopyt po vzdelávaní v Spojenej škole Detva je približne rovnaký. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, ktorý tieto dve stredné školy pod Poľanou zriaďuje.



Dodala, že vlani bolo na oboch školách celkovo 283 žiakov. V tomto roku ich eviduje kraj 305. "Celkový počet študentov na spojenej škole je v aktuálnom školskom roku 211 a na gymnáziu 94," objasnila. V prijímacom konaní bolo prijatých celkovo 63 žiakov na spojenej škole a 25 na gymnáziu.



Na Spojenú školu Detva bolo v školskom roku 2023/2024 prihlášok 108, o rok neskôr to bolo 103. Na detvianske gymnázium prišlo 55 prihlášok v školskom roku 2023/2024, o rok to bolo 90.



Hovorkyňa uviedla, že zvýšený počet prihlášok však neznamená automaticky zvýšený počet žiakov prvého ročníka. "Žiaci si podávajú prihlášky na dve školy a môžu si po prijímacom konaní vybrať inú strednú školu," vysvetlila. Pre kraj je teda smerodajný počet žiakov prvého ročníka k 15. septembru daného školského roka. Zdôraznila, že do tohto dátumu sú ešte prípadné prestupy žiakov.



Štepáneková podotkla, že firmy v minulosti prejavili záujem o spoluprácu so Spojenou školou v Detve. "Tá ma veľký potenciál rastu a ďalšieho rozvoja, aj vďaka tomu, že do modernizácie jej dielní cez eurofondy investoval BBSK niekoľko miliónov eur," povedala. Zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania na detvianskej škole sa podľa nej za posledné obdobie taktiež zvyšovalo. "Preto očakávame v budúcnosti zvýšenie záujmu o štúdium na tejto škole a nárast počtu žiakov," uzavrela.