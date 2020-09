BBSK zaviedol zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) – Od utorka (29. 9.) vstupuje do platnosti nariadenie Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) o plošnom zákaze návštev v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Platí až do odvolania. Rozhodol o tom v pondelok v súvislosti s nepriaznivým vývojom situácie týkajúcej sa ochorenia COVID-19 Krízový štáb pri Úrade BBSK.



"Riaditeľ zariadenia môže udeliť výnimku zo zákazu návštev v prípade, ak sa príbuzný preukáže negatívnym PCR testom na COVID-19 nie starším ako 48 hodín. Výnimka sa udeľuje aj v prípade, ak ide o návštevu klienta v paliatívnom štádiu života – pri zabezpečení všetkých opatrení a tak, aby sa návštevníci nestretli s inými klientmi zariadenia," priblížila Denisa Nincová, riaditeľka odboru zdravotníctva a sociálnych služieb Úradu BBSK.



Riaditelia zariadení sociálnych služieb tiež podľa nej dostali pokyn, aby klientov edukovali, svoj pohyb a pobyt mimo zariadenia obmedzili na nevyhnutné minimum a pri používaní všetkých ochranných prostriedkov.



"Zvýšená pozornosť je venovaná monitorovaniu zdravotného stavu klientov a zamestnancov zariadení. Pri pobyte klientov v nemocnici budeme zdravotnícke zariadenia žiadať o vykonanie PCR testu pred ich prepustením. Ak taký test nemocnice nevykonajú, klienta otestujeme pomocou dostupných rýchlotestov a umiestnime do karanténnej miestnosti na 14 dní," dodala Nincová.



Ako TASR v pondelok informovala Lenka Štepáneková z Úradu BBSK, vzdelávací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK je momentálne prerušený v jednej triede Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici a triede na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci.



"Tieto dve školy máme v oranžovej fáze, v domácej izolácii sú všetci žiaci spomínaných tried i učitelia. Postup koordinujú regionálne úrady verejného zdravotníctva," reagoval Miroslav Martiš, riaditeľ odboru školstva Úradu BBSK. Zmeny čakajú podľa jeho slov aj študentov, ktorí vykonávajú odbornú prax v zariadeniach sociálnych služieb.



"Týchto študentov na prax vybavíme respirátormi FFP2 a rukavicami, aby sme v najväčšej možnej miere zabránili prípadnému prenosu ochorenia do zariadení. Študenti musia pred praxou vypĺňať vyhlásenie o bezinfekčnosti. Praxe v zariadeniach sociálnych služieb budú možné len pre školy nachádzajúce sa v zelených okresoch," dodal Martiš.