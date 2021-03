Zbierka počítačov pre stredoškolákov Banskobystrického kraja pokračuje

Banská Bystrica 29. marca (TASR) – Zbierka počítačov pre stredoškolákov, ktorú ešte koncom vlaňajšieho roka vyhlásil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), stále trvá. Do marca sa podarilo počítače odovzdať okolo 150 študentom, ale stále sú v kraji žiaci, ktorí bez dostatočného technického vybavenia a stabilného prístupu k internetu zostali odrezaní od vzdelania, sociálneho poradenstva i kontaktu so spolužiakmi.



"Všetky počítače, ktoré sme mali k dispozícii, sme prerozdelili. Obslúžili sme 16 krajských škôl zo 60 a počítače sa dostali zhruba k 150 deťom. Stále sú však potrebné ďalšie. Prosíme preto všetkých, ktorí vedia s technickým vybavím pre stredoškolákov pomôcť, aby sa nám ozvali," vyzval podpredseda BBSK Ondrej Lunter, ktorý prišiel s touto myšlienkou.



Neupotrebené počítače alebo finančné prostriedky na ich nákup darovali firmy i jednotlivci. Vyradenými, ale stále funkčnými počítačmi prispel aj Úrad BBSK.



"Ďakujem všetkým, ktorí už prispeli a ktorí tak plánujú ešte urobiť. Počítače deťom zostanú počas celého ich stredoškolského štúdia, bez ohľadu na to, či budú naďalej študovať dištančne, alebo sa vrátia do školy. Verím, že aj takto sa dokážu lepšie pripraviť na svoje budúce povolanie," konštatoval Lunter.