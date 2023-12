Banskobystrický kraj žiada Agel o garanciu poskytovanej starostlivosti

Žiar nad Hronom 21. decembra (TASR) - Banskobystrický samosprávy kraj (BBSK) žiada spoločnosť Agel SK, prevádzkujúcu žiarsku nemocnicu, aby do konca marca budúceho roka predložila návrh zmluvných garancií zachovania rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej Nemocnicou Agel Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na štvrtkovom mimoriadnom zasadnutí krajského zastupiteľstva schválili poslanci BBSK.



Kraj zároveň spoločnosť vyzýva, aby vynaložila maximálne úsilie o znovuobnovenie prevádzky žiarskej pôrodnice a žiada ju, aby na januárovom zasadnutí BBSK predstavila víziu zachovania rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v žiarskej nemocnici, a to spolu s investičným plánom na zlepšenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti.



"Očakávame, že na najbližšom zastupiteľstve 11. januára predložia plán o tom, že do tejto nemocnice v Žiari nad Hronom sa bude investovať rádovo v miliónoch eur, aby obyvatelia regiónu a zamestnanci nemocnice mali istotu, že toto nie je prvý, ale posledný krok, ktorý znamená obmedzovanie rozsahu zdravotnej starostlivosti," uviedol po rokovaní predseda BBSK Ondrej Lunter.



Zároveň dodal, že kraj očakáva zmluvné a záväzné uistenie o tom, že rozsah zdravotnej starostlivosti poskytovaný v nemocnici bude v budúcich rokoch zachovaný. Zmluva z roku 2013, ktorú niekdajšie vedenie kraja uzatvorilo na prenájom budov nemocnice, totiž rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v nemocnici neurčuje.



Podľa jeho slov využil kraj všetky zákonné možnosti, ktoré v tejto situácii má. "Z pohľadu zákona, žiaľ, skutočne nemôžeme robiť viac. Dnes je zákon postavený tak, že súkromní poskytovatelia môžu sami rozhodovať o tom, aký rozsah zdravotnej starostlivosti budú poskytovať. Rovnako, žiaľ, zmluva z roku 2013 od našich predchodcov nám neumožňuje v tomto smere nejakým spôsobom konať ani zasiahnuť," skonštatoval Lunter. Zároveň dodal, že ak spoločnosť Agel chce pôsobiť na území kraja, kde potrebuje súčinnosť aj zo strany BBSK, tak jej musí vyhovieť a garantovať rozsah tejto zdravotnej starostlivosti.



Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal verí, že sa činnosť pôrodnice podarí po troch mesiacoch obnoviť a že sa kraj so spoločnosťou Agel na spoločných rokovaniach dohodne. "Ja chcem veriť, že dobrá zmluva robí dobrých partnerov. Povedali sme, čo budeme od Agelu očakávať. Teda otvorenie zmluvy v prvom rade, a na tom stretnutí sa tomu nebránili, čiže treba povedať, že vôľa je nájsť riešenie a zagarantovať rozsah zdravotnej starostlivosti veľmi konkrétne v zmluve," podotkol Antal. Zároveň je toho názoru, že kraj robí v rámci zákonných možností robí absolútne všetko, čo mu zákon umožňuje.



Pôrodnica v Nemocnici Agel Žiar nad Hronom pre nedostatok personálu pozastavila od 15. decembra svoju činnosť na obdobie troch mesiacov. Spoločnosť v tom čase informovala, že ak sa jej podarí získať dostatočný počet kmeňových atestovaných lekárov potrebných na zabezpečenie plynulej prevádzky oddelenia, činnosť pôrodnice okamžite obnovia. Prilákať kvalifikovaný personál majú podľa spoločnosti pomôcť aj plánované investície do nemocnice. Spoločnosť avizovala, že v úvode nového roka plánuje začať s reorganizáciou nemocnice, ktorá bude spojená s investíciou do rekonštrukcie a materiálneho vybavenia.