Banskobystrický kraj získal na cyklotrasu ďalších takmer 5 mil. eur

Poltár/Rimavská Sobota 25. septembra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) získal z eurofondov dotáciu na druhú etapu cyklotrasy medzi Poltárom a Rimavskou Sobotou. Kraj na vybudovanie takmer 21 kilometrov (km) dlhého úseku cyklotrasy získal viac ako 4,9 milióna eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Na prvú etapu cyklotrasy, ktorá spojí Poltár s obcou Hrnčiarska Ves, získal kraj ešte vlani dotáciu vo výške viac ako 1,6 milióna eur. Prvú časť cyklotrasy dlhú takmer 8 km má na základe výsledku verejného obstarávania vybudovať spoločnosť OHLA ZŠ z Brna. "Zmluva však zatiaľ nie je účinná, účinnosť nadobudne až po schválení procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom. Celková zmluvná cena za túto etapu je 2.279.526 eur s DPH," priblížila Štepáneková.



BBSK sa podarilo získať dotáciu i na druhú etapu cyklotrasy, ktorá prepojí Hrnčiarsku Ves s Rimavskou Sobotou. Verejné obstarávanie na dodávateľa je aktuálne v procese vyhodnocovania ponúk. "Podpis zmluvy so zhotoviteľom predpokladáme koncom septembra. Celková cena diela bude známa až po ukončení verejného obstarávania a podpise zmluvy o dielo," dodala Štepáneková s tým, že dotácia na druhú etapu predstavuje viac ako 4.950.000 eur.



Myšlienka vybudovania cyklotrasy spájajúcej Poltár s Rimavskou Sobotou vznikla v roku 2013, keď BBSK od štátneho podniku Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) odkúpil za symbolické euro asi 30 km dlhú poltársku trať. Keďže je cyklotrasa vedená po historickej železničnej trati, výhodou je najmä jej úplná separácia od motorovej cestnej dopravy.



"So samotnou výstavbou by sme radi začali ešte v tomto roku, predpokladaný termín je november. Všetko však bude záležať od toho, ako rýchlo riadiaci orgán uskutoční povinné kontroly a my budeme môcť stavenisko odovzdať," skonštatovala Štepáneková.