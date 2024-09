Banskobystrický kraj pripravil zľavy zo vstupného do múzeí a galérií

Banská Bystrica 20. septembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) spolu s partnermi pripravil počas tohto víkendu (21. a 22. 9.) polovičné zľavy zo vstupného do vybraných múzeí a galérií. Na zľavu majú nárok všetci, ktorí za kultúrou prídu inak, ako osobným autom, teda verejnou dopravou, pešo, na bicykli či kolobežke. K iniciatíve Európsky týždeň mobility (ETM) sa takto v kraji celkovo pripája 16 kultúrnych inštitúcií. TASR o tom informoval Marek Mačica z Úradu BBSK.



BBSK poskytne polovičné zľavy z ceny vstupného v piatich múzeách a galérii, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Rovnako tak urobí i ďalších 10 kultúrnych inštitúcií po celom kraji.



"Sme radi, že aj počas tohto ročníka ETM prijali pozvanie odboru kultúry Úradu BBSK zapojiť sa do tejto aktivity viaceré múzeá a galérie so sídlom v kraji. Uvedené, už tradičné podujatie nielen napomáha znižovaniu uhlíkovej stopy, ale aj podporuje prepojenosť a spoluprácu kultúrnych inštitúcií," konštatoval riaditeľ odboru kultúry Úradu BBSK Peter Černek.



Okrem bežnej individuálnej prehliadky expozícií a aktuálnych výstav si múzeá a galérie pripravili i viaceré sprievodné aktivity.



Napríklad, v Stredoslovenskom múzeu v Matejovom dome v Banskej Bystrici môžu návštevníci pátrať po známych a takmer zabudnutých remeslách. V Thurzovom dome ich čakajú komentované prehliadky výstavy Samuel Libay, majster filigránu s kurátorom Filipom Glockom a v Tihányiovskom kaštieli si zasa detskí návštevníci vytvoria jednoduché skladačky zvierat za pomoci nožníc, lepidla a skladania farebného papiera.



Kultúru za zvýhodnenú cenu počas víkendu ponúka aj Stredoslovenská galéria a Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Horehronské múzeum v Brezne, Hutnícky skanzen Valaská-Piesok, NBS-Múzeum mincí a medailí v Kremnici, Novohradské múzeum a galéria ako aj Mestské múzeum v Lučenci, SNM-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku - Kaštieľ Imre Madácha v Dolnej Strehovej a Pamätný dom Kálmána Mikszátha, Sklabiná. Zľavy z ceny vstupného platia tiež v SNM-Múzeu bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, Pohronskom múzeu v Novej Bani, Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, Múzeu vo Svätom Antone, SNG-Zvolenskom zámku, ale aj v Hradnom múzeu vo Fiľakove a Slovenskom banskom múzeu-Kammerhof a Galérii Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.