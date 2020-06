Banskobystrický kraj chce zlepšiť kvalitu ovzdušia

Banská Bystrica 2. júna (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj sa ako jedna zo šiestich krajských samospráv zapojil do národného projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý odštartoval začiatkom tohto roka.



Znečistenie ovzdušia ovplyvňuje zdravie ľudí a ich dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným zdravotným následkom. TASR o tom v utorok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



V kraji sa nachádza niekoľko oblastí, v ktorých je znečistenie ovzdušia vysoké, sú nimi napríklad mestá Banská Bystrica, Jelšava, Hnúšťa alebo obce Lubeník, Chyžné, Magnezitovce či ďalšie.



"Európska environmentálna agentúra uvádza, že z dôvodu znečistenia ovzdušia predčasne ročne umiera viac ako 400 000 ľudí v Európe. Na Slovensku je to približne 5000 predčasných úmrtí. Aj to poukazuje na to, že kvalita vzduchu, ktorý dýchame, je dôležitou témou a verím, že prostredníctvom vzdelávacích aktivít prispejeme k lepšej osvete v tejto oblasti," konštatoval predseda BBSK Ján Lunter.



Jedným z hlavných opatrení je vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia, ktorých úlohou má byť koordinácia aktivít projektu. Podľa Štepánekovej BBSK stihol uskutočniť výberové konanie ešte pred pandémiou a od 15. mája obsadil túto pozíciu.



"Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť ho a znížiť vystavenie obyvateľov škodlivým vplyvom látok, ktoré ho znečisťujú," priblížil manažér kvality ovzdušia pre BBSK Ladislav Bíro s tým, že vzdelávacie programy sú určené pre zástupcov samosprávnych orgánov, učiteľov i študentov.



"Problém kvality ovzdušia je očividný na vidieku. Svedčia o tom samotné obce v zime zahalené hustým dymom. V mnohých prípadoch ide o obce situované v lone prírody, vzdialené od priemyslu a rušných dopravných tepien, ktoré majú mimo vykurovacej sezóny mimoriadne dobrú kvalitu ovzdušia," poznamenal Bíro.



Práve v takých dedinách plánujú predstaviť správne techniky spaľovania i možnosti využitia dotačných opatrení ako výmena starých kotlov, využívanie obnoviteľných zdrojov a podobne.



Celkový rozpočet národného projektu je 15 miliónov eur, výška finančnej podpory z fondov EÚ predstavuje deväť miliónov. Je rozdelený na štyri dvojročné fázy, potrvá v rokoch 2020 – 2027.



"Celkové náklady na akcie BBSK sú podľa dohody, ktorú kraj podpísal, vo výške 432 000 eur, z čoho vlastný príspevok BBSK je vo výške desať percent," dodala Štepáneková.