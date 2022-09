Počas gruntovačky vyzbierali v banskobystrickom kraji 104 vriec odpadu

Banská Bystrica 28. septembra (TASR) – Celkom 104 vriec triedeného a komunálneho odpadu vyzbieralo viac ako 180 žiakov stredných a základných škôl (ZŠ) počas nedávnej Gruntovačky v Banskobystrickom kraji. Inšpiráciou organizátorom bola celosvetová iniciatíva World Cleanup Day, ktorá pripomína potrebu spájania sa vo svete pri riešení globálnych problémov s odpadom.



"Celokrajská gruntovačka je spoločná aktivita, ktorá má za cieľ vyčistiť turisticky exponované miesta od odpadov a zároveň upriamiť pozornosť na dôležitosť ochrany prostredia, v ktorom žijeme," uviedla pre TASR Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, ktorá spoločne s oblastnými organizáciami cestovného ruchu túto iniciatívu zastrešuje.



V Banskej Štiavnici takto žiaci zo Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho upratovali okolie vrchu Glanzenberg a tajchu Červená studňa. Chodník k turisticky populárnej Zvoničke vyčistili zase žiaci zo ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani. Odpad v oblasti Banisko - kyslíková dráha a na trase na Dedečkovu chatu zbierali žiaci zo ZŠ Pionierska 2, ZŠ Pionierska 4 a študenti z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne a tiež žiaci zo ZŠ Šumiac.



V Krupine, v okolí Tureckých studní a Štramplocha gruntovali žiaci z tamojšej ZŠ Eleny Maróthy Šoltésovej. V Hnúšti zbierala odpad partia žiakov zo ZŠ Klokočova a v Hriňovej na Podpoľaní pomáhali s gruntovaním zamestnanci mesta a jeho obyvatelia.



"Sme radi, že sa do krajskej gruntovačky zapojili práve žiaci základných a stredných škôl. Je isté, že to je generácia, ktorá preberá zodpovednosť za čistotu prírody a zdravé životné prostredie v budúcnosti. Ak si už teraz osvoja spôsoby udržiavania poriadku v prírode, pochopia negatívny dosah odpadu na životné prostredie a možnosti riešenia týchto problémov, budú to neskôr brať ako samozrejmé," uviedla ku gruntovačke Mária Pátková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron.