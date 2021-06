V Tornali spustia nový projekt starostlivosti o seniorov

Tornaľa 15. júna (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj spustí na jeseň svoj pilotný projekt sociálnej a zdravotnej starostlivosti o seniorov. Myšlienka spočíva v zriadení sídla Agentúry integrovanej starostlivosti v Tornali, odkiaľ budú opatrovateľky za seniormi chodiť priamo do okolitých obcí. Projekt predstavil BBSK v utorok na tlačovej konferencii v obci Kráľ.



„Môžeme povedať, že predstavujeme revolúciu v oblasti sociálnych služieb a projekt, ktorý je receptom pre celé Slovensko na zvládnutie problému s nedostatkom kapacít v zariadeniach sociálnych služieb,“ povedal podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Ako dodal, projekt dokáže získať a akumulovať dostatok zdrojov na dlhodobú a udržateľnú starostlivosť pre seniorov, ktorej poskytovanie navyše výrazne zlacňuje.



Myšlienka projektu tkvie vo vzájomnom prepojení zapojených samospráv, ktoré sociálnu a zdravotnú starostlivosť seniorom doposiaľ poskytovali samostatne. Agentúra integrovanej starostlivosti, ktorá v Tornali zamestná 13 opatrovateliek a ďalšiu desiatku iných pracovníkov, bude ďalej zabezpečovať služby ako požičovňa zdravotných pomôcok, prepravná služba či služba monitorovania a signalizácie potreby pomoci.



Cieľom projektu je poskytnúť seniorom starostlivosť v ich domácom a zabezpečenom prostredí bez potreby inštitucionalizovať ich v zariadení. Systém poskytovania starostlivosti budú okrem centra v Tornali dopĺňať i denný stacionár v obci Kráľ a zariadenie pre seniorov v obci Štrkovec.



„Starostlivosť o jedného klienta v celodennom zariadení sociálnych služieb predstavuje mesačne náklady 800 eur, vďaka tejto službe je to rádovo nižšia suma. V závislosti od typu starostlivosti, ktorú si vyžaduje, je to od 200 do 300 eur,“ vysvetlil Lunter.



Pripomenul tiež, že model pomôže znížiť nápor na zariadenia pre seniorov, ktoré už dnes pociťujú akútny nedostatok kapacít. Podľa slov podpredsedu BBSK bude o desať rokov na Slovensku žiť 20.000 ľudí, ktorí sa pre nedostatok kapacít v zariadeniach pre seniorov nedostanú k potrebnej zdravotnej a sociálnej pomoci.



Projekt Agentúry integrovanej starostlivosti v BBSK vznikol vďaka finančnej podpore Európskej komisie v hodnote 1,2 milióna eur. V pilotnej fáze prepojí 15 samospráv z mikroregiónu pri Slanej. „Región patrí medzi najmenej rozvinuté, s najvyššou nezamestnanosťou. Z toho vyplýva aj odchod mladých, ktorí tu nechávajú rodičov, o ktorých sa nemá kto postarať,“ vysvetlil predseda BBSK Ján Lunter.



BBSK podotýka, že už dnes má finančné prostriedky na pokračovanie projektu v ďalších troch mikroregiónoch v okresoch Lučenec, Veľký Krtíš a Banská Štiavnica.



„Našou ambíciou je obsiahnuť týmto riešením do desiatich rokov celý kraj,“ prezradil Lunter. V rámci projektu chce BBSK diskutovať aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom zdravotníctva SR o nastavení systémového financovania, aby zámer nebol viazaný len na projektové zdroje.