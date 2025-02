Žiadosť o zastupiteľstvo Banskobystrického kraja pre Malatinca nemajú

Banská Bystrica 5. februára (TASR) - Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zatiaľ neeviduje žiadosť poslancov o zvolanie mimoriadneho Zastupiteľstva BBSK v súvislosti s návrhom na odvolanie Romana Malatinca z postu podpredsedu kraja. Pre TASR to v stredu uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková. Tento krok avizovala v utorok (4. 2.) predsedníčka poslaneckého klubu Hlas kraja v krajskom parlamente Božena Kováčová po tom, ako poslanec Národnej rady SR v rovnaký deň oznámil, že vystupuje z poslaneckého klubu Hlas-SD a odchádza zo strany.



"O zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva musí požiadať aspoň tretina poslancov, ktorí musia tiež uviesť dôvod jeho zvolania. Zatiaľ takáto žiadosť doručená Úradu BBSK nebola. Ak bude, zákon ukladá povinnosť zvolať mimoriadne zastupiteľstvo do 30 dní od jej doručenia," konštatovala Štepáneková.



Post jedného zo štyroch podpredsedov BBSK prináleží na základe koaličnej dohody z roku 2022, podpísanej štyrmi poslaneckými klubmi a predsedom BBSK Ondrejom Lunterom, strane Hlas-SD, respektíve poslaneckému klubu Hlas kraja. Malatinca nominoval jeho "materský" klub a na návrh šéfa kraja ho do funkcie schválilo zastupiteľstvo. Na starosti mal oblasť kultúry.



"Župana požiadame o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva, na ktorom podáme návrh na jeho odvolanie z postu podpredsedu BBSK a predložíme návrh na menovanie, respektíve schválenie nového. Nechceme čakať na riadne zasadnutie, lebo to bude až v marci. V zmysle koaličnej zmluvy tento post patrí nám. V pondelok (10. 2.) budeme mať mimoriadny klub, kde sa rozhodneme, kto pôjde do výberu, koho navrhneme županovi," konštatovala pre TASR Kováčová.



V 49-člennom Zastupiteľstve BBSK má Hlas kraja 11 poslaneckých mandátov aj s Malatincom.