Zničenú cestu na Muráni opraví Skanska SK

Banská Bystrica 16. októbra (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj a spoločnosť Skanska SK podpísali zmluvu na opravu poškodeného úseku cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou. Stavenisko kraj odovzdá ešte v piatok, aby mohli bezodkladne začať rekonštrukčné práce. Celková cena zákazky je 7,5 milióna eur vrátane DPH. Informovalo o tom vedenie BBSK s tým, že cesta v jednom jazdnom pruhu má byť prejazdná do konca roka.



„Spoločnosť Skanska SK sme vybrali v priamom rokovacom konaní tak, ako nám to odporučili na Úrade vlády SR po konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie. Prioritou pre nás bola serióznosť a história spoločnosti, jej vystupovanie voči subdodávateľom a najmä dostatok voľných kapacít, ktoré sú pre rýchly priebeh prác rozhodujúce," reagoval šéf kraja Ján Lunter.



Zhotoviteľ bude tiež upravovať dočasnú obchádzkovú trasu cez Národný park Muránska planina, aby bola bezpečná aj v prípade nepriaznivého počasia.



„Stavba je náročná nielen projekčne a technologicky, ale aj z pohľadu časového. Je rozdelená na dve etapy a my urobíme všetko pre to, aby sme do 31. decembra tohto roku sprejazdnili úsek medzi Muráňom a Prednou Horou," zdôraznil Ivan Gajdoš, riaditeľ projektu zo spoločnosti Skanska SK.