< sekcia Regióny
B.Bystrica a nemocnica avizujú spoluprácu pri využití súčasného areálu
Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková pripomenula, že FNsP v poslednom období prekonáva viacero míľnikov.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Výstavba novej nemocnice, rozvoj vzdelávania a výskumu, vznik lekárskej fakulty, ale aj budúcnosť súčasného nemocničného areálu sú témami, ktoré spája memorandum o dlhodobej spolupráci podpísané v sobotu zástupcami banskobystrickej samosprávy, Ministerstva zdravotníctva SR a Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.
Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková pripomenula, že FNsP v poslednom období prekonáva viacero míľnikov. „Podarilo sa nám ukončiť výstavbu vo fáze shell and core, výrazne sme sa posunuli aj v oblasti vzdelávania a ďalej inštitucionalizujeme náš status smerom k univerzitnej nemocnici. Našou veľmi silnou víziou, ktorá verím, že sa postupne zhmotní, je aj zriadenie Lekárskej fakulty v Banskej Bystrici,“ uviedla Lapuníková.
Doplnila, že v rámci prehlbovania vzťahov a vytvárania pevných partnerstiev je pre nemocnicu významným partnerom nielen ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ, ale aj mesto Banská Bystrica. „Preto je pre nás vytváranie a prehlbovanie väzieb s mestom kľúčovou témou a podpis tohto memoranda vnímame ako ďalší dôležitý krok v tomto smere,“ poznamenala Lapuníková.
Významnou témou spolupráce je budúce využitie súčasného nemocničného areálu po presťahovaní zdravotnej starostlivosti do novej nemocnice. „Rooseveltova nemocnica dlhodobo deklaruje záujem nájsť pre existujúci areál zmysluplné využitie a zároveň hľadať možnosti jeho vhodnej reštrukturalizácie,“ skonštatoval projektový riaditeľ nemocnice Tomáš Rusiňák.
Doplnil, že jednou z možností je transformácia časti existujúcich objektov na dostupné a štartovacie nájomné bývanie, ktoré by mohlo slúžiť napríklad zdravotníckym a sociálnym pracovníkom, mladým rodinám, seniorom či ľuďom so špecifickými potrebami. Ďalšou možnosťou je internátne ubytovanie alebo využitie časti priestorov pre sociálne služby, paliatívnu či hospicovú starostlivosť.
Dôležitou súčasťou memoranda je aj spolupráca pri vytváraní podmienok pre vznik a rozvoj Lekárskej fakulty v Banskej Bystrici a napĺňaní zákonných podmienok potrebných pre získanie štatútu univerzitnej nemocnice. Partneri chcú spolupracovať pri rozvoji klinickej a praktickej výučby, výskumu a získavaní domácich aj zahraničných odborníkov. Súčasťou spoločnej vízie je prepájanie jednotlivých úrovní zdravotníckeho vzdelávania.
Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková pripomenula, že FNsP v poslednom období prekonáva viacero míľnikov. „Podarilo sa nám ukončiť výstavbu vo fáze shell and core, výrazne sme sa posunuli aj v oblasti vzdelávania a ďalej inštitucionalizujeme náš status smerom k univerzitnej nemocnici. Našou veľmi silnou víziou, ktorá verím, že sa postupne zhmotní, je aj zriadenie Lekárskej fakulty v Banskej Bystrici,“ uviedla Lapuníková.
Doplnila, že v rámci prehlbovania vzťahov a vytvárania pevných partnerstiev je pre nemocnicu významným partnerom nielen ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ, ale aj mesto Banská Bystrica. „Preto je pre nás vytváranie a prehlbovanie väzieb s mestom kľúčovou témou a podpis tohto memoranda vnímame ako ďalší dôležitý krok v tomto smere,“ poznamenala Lapuníková.
Významnou témou spolupráce je budúce využitie súčasného nemocničného areálu po presťahovaní zdravotnej starostlivosti do novej nemocnice. „Rooseveltova nemocnica dlhodobo deklaruje záujem nájsť pre existujúci areál zmysluplné využitie a zároveň hľadať možnosti jeho vhodnej reštrukturalizácie,“ skonštatoval projektový riaditeľ nemocnice Tomáš Rusiňák.
Doplnil, že jednou z možností je transformácia časti existujúcich objektov na dostupné a štartovacie nájomné bývanie, ktoré by mohlo slúžiť napríklad zdravotníckym a sociálnym pracovníkom, mladým rodinám, seniorom či ľuďom so špecifickými potrebami. Ďalšou možnosťou je internátne ubytovanie alebo využitie časti priestorov pre sociálne služby, paliatívnu či hospicovú starostlivosť.
Dôležitou súčasťou memoranda je aj spolupráca pri vytváraní podmienok pre vznik a rozvoj Lekárskej fakulty v Banskej Bystrici a napĺňaní zákonných podmienok potrebných pre získanie štatútu univerzitnej nemocnice. Partneri chcú spolupracovať pri rozvoji klinickej a praktickej výučby, výskumu a získavaní domácich aj zahraničných odborníkov. Súčasťou spoločnej vízie je prepájanie jednotlivých úrovní zdravotníckeho vzdelávania.