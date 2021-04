Asistované sčítanie začína v Banskej Bystrici 3. mája

Banská Bystrica 29. apríla (TASR) – Počas elektronického sčítania, ktoré trvalo od 15. februára do 31. marca, sa v Banskej Bystrici sčítalo 90 percent obyvateľov, vďaka čomu mesto pod Urpínom spomedzi všetkých krajských dopadlo najlepšie. Od 3. mája sa začína tzv. dosčítanie obyvateľov, ktorí majú trvalý, prechodný alebo obvyklý pobyt na území mesta, pokračuje asistovanou formou. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. Potrvá do 13. júna.



„Asistované sčítanie je určené pre tých, ktorí nemali možnosť sčítať sa digitálne. Pre tých, ktorým sa to nepodarilo z dôvodu, že nemajú počítač, mobilný telefón alebo im nemal kto pomôcť, budú k dispozícii kontaktné miesta. U nás to bude v kanceláriách matričného úradu a ohlasovne pobytu, na pracoviskách klientskeho centra a v radnici v priestoroch Informačného centra na Námestí SNP," uviedla Marhefková.



Podľa nej imobilní alebo inak zdravotne znevýhodnení obyvatelia si môžu dohodnúť termín návštevy mobilného asistenta. „Treba byť obozretný a dať si pozor na podvodníkov. Pokuty za nesčítanie udeľuje mesto vždy písomne. Preto, ak by ju požadoval niekto iný, neplaťte a bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158," zdôraznila Marhefková.



„Každý mobilný asistent bude označený a má k dispozícii preukaz, na základe ktorého si možno overiť jeho totožnosť. Asistent nebude žiadať nijakú finančnú hotovosť a ani to, aby občan odovzdal a podpísal akékoľvek dokumenty. Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s COVID automatom v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Banská Bystrica," doplnila Marta Čellárová, vedúca Matričného úradu a ohlasovne pobytu v Banskej Bystrici.