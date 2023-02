Bežkári v Banskej Bystrici sa môžu tešiť na upravené trate

Banská Bystrica 10. februára (TASR) – Stabilné, mrazivé počasie v posledných dňoch doprialo všetkým bežkárom v okolí Banskej Bystrice takmer ideálne podmienky na športovanie. Tie majú pokračovať aj počas tohto víkendu.



Ako informovala mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES), trate opakovane upravujú. "V Kremnických vrchoch v noci na sobotu (11. 2.) plánujeme úpravu komplet všetkých tratí - na Skalku, Hostinec, Kordícka, Tajovská a Malachovská zvážnica, a tiež štadión Králiky. V Starohorských vrchoch v piatok dopoludnia ratrak z Donovál upravoval trate až po Šachtičky na hladko. Náš skúter v sobotu ráno natiahne na okruhu okolo Jelenskej skaly aj stopu na klasiku," uviedol ZAaRES. Úsek na Malom Šturci už upravovať nebudú. Zvážnica je na mnohých miestach zafúkaná a pre skúter nepriechodná.



V súvislosti so zimnými športovými aktivitami mesto na sociálnej sieti upozornilo, že korčuľovanie v areáli pláže je zakázané. "Prevádzkovateľ plážového kúpaliska ešte na jeseň minulého roka nasadil do jazera ryby. Priebežne sa v týchto dňoch robia pre prežitie rýb do ľadu diery, ktoré predstavujú pre korčuliarov riziko. V areáli preto platí zákaz vstupu na jazero," zdôraznila samospráva.