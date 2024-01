Budúci prekladatelia a tlmočníci sa stretnú na Zimnej škole prekladu

Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici sa v dňoch 2. až 4. februára stretnú študenti prekladu a tlmočenia z celého Slovenska na Zimnej škole prekladu. Podujatie organizujú študentky UMB pre svojich spolužiakov z každej slovenskej univerzity, aby sa mohli spoznať a spolu vzdelávať vo svojom odbore.



"Cieľom je poskytnúť priestor, v ktorom si môžu vytvárať kontakty nielen medzi sebou, ale i s potenciálnymi zamestnávateľmi, prekladateľskými agentúrami a vydavateľstvami. Uplatniť sa na trhu práce môže byť náročné a nám záleží na tom, aby mladí ľudia po ukončení štúdia zostávali na Slovensku," vysvetlila autorka projektu a študentka Sokratovho inštitútu Patrícia Hatiarová.



Podujatie sa začne v piatok (2. 2.), keď sú na programe dva workshopy - redaktorský, ktorý účastníkom pomôže zlepšiť si slovenčinu, a prekladateľský, určený budúcim umeleckým prekladateľom. Ďalší deň budú môcť študenti zažiť napríklad i workshop o rozdieloch medzi knižným a filmovým spracovaním diela Pán prsteňov.



"Prekladatelia a tlmočníci prinášajú do slovenskej kultúry nové prvky, a tým ju obohacujú. Veď práve vďaka nim nežijeme v bubline a komunikujeme so svetom. Čítame knihy od cudzojazyčných autorov, pozeráme filmy a seriály od zahraničných režisérov, hráme celosvetové videohry v slovenčine, šírime do sveta nápady a kopec iného," pripomenula spoluorganizátorka Zimnej školy prekladu Ivana Božiková.



Na podujatie zavíta aj tlmočníčka do posunkového jazyka Barbara Randušková, ktorá tlmočí pre prezidentku Zuzanu Čaputovú, a porozpráva o úskaliach tohto špecifického tlmočenia.