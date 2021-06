Banská Bystrica chce postaviť nový skatepark

Na snímke plocha na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici, ktorú doposiaľ využívali skateri, bikeri a kolobežkári, no pre revitalizáciu vnútrobloku musia priestor vypratať 7. júna 2021. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Banská Bystrica 10. júna (TASR) – Mesto Banská Bystrica chce vybudovať nový moderný skatepark, nachádzať by sa mal v mestskej časti Majer. Dočasný priestor pre nadšencov extrémnych športov zatiaľ vyčlení na Mičinskej ceste. Pre TASR to uviedol primátor Ján Nosko.Asfaltovú plochu na sídlisku Sásová, ktorú 'skateri, 'bikeri' a kolobežkári doposiaľ využívali, nariadilo mesto vypratať. Dôvodom je revitalizácia vnútrobloku medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská, ktorý samospráva s pomocou eurofondov rekonštruuje za približne 1,3 milióna eur.“ uviedol Nosko s tým, že samospráva o svojich plánoch so športovcami diskutovala.“ povedal Tomáš Hossa z občianskeho združenia (OZ) Extreme. Samospráva 'skaterom' prisľúbila vyasfaltovanie priestoru na parkovisku Mičinská, prispieť tiež chce na materiál, ktorý bude použitý na obnovu starých prekážok. Tie sú podľa OZ v nevyhovujúcom a dezolátnom stave. „“ dodal Hossa.Nové moderné športovisko pre 'skaterov' i hokejbalistov chce samospráva vybudovať v mestskej časti Majer. „“ poznamenal Nosko. Dodal tiež, že v rámci projektu budú sledovať aktuálne výzvy, pri ktorých by bolo možné žiadať o finančné prostriedky. Športovisko je ale mesto podľa slov primátora pripravené budovať aj z vlastného rozpočtu.poznamenal Hossa s tým, že víziu nového skateparku vítajú a veria, že projekt neostane zabudnutý.