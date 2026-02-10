< sekcia Regióny
B.Bystrica chystá výstavbu domov s 80 nájomnými bytmi na Hlbokej ulici
Vysúťažená projekčná firma projekt výstavby nájomných bytov prepracovala a odovzdať by ho mala počas marca.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. februára (TASR) - Mesto Banská Bystrica pripravuje projekt výstavby nájomných bytov na Hlbokej ulici a v utorok tento krok odsúhlasili aj poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ). Z rozpočtu pôjde 150.000 eur na projektovú dokumentáciu menších bytových domov s 80 nájomnými bytmi. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„Vďaka zmenám a doplnkom územného plánu môžeme v tejto lokalite na pozemkoch vo vlastníctve mesta postaviť bytové domy s 80 nájomnými bytmi. Preto sme do MsZ predložili návrh na vyčlenenie 150.000 eur na obstaranie projektovej dokumentácie tohto zámeru,“ konštatoval primátor Ján Nosko.
Mesto následne spustí verejné obstarávanie na vyhotovenie projektovej dokumentácie. Predpokladá sa, že by mohla byť hotová so všetkými povoleniami na prelome rokov tak, aby sa v budúcom roku mohlo začať s výstavbou.
Samospráva má už niekoľko rokov pripravený aj projekt výstavby nájomných bytov na Ďumbierskej ulici na sídlisku Rudlová-Sásová, na ktoré má vydané právoplatné stavebné povolenie a vyčlenené potrebné financie. V opakovaných verejných obstarávaniach na zhotoviteľa sa však niekoľkokrát ukázalo, že jednotkové ceny materiálov výrazne presahovali rámec výšky dotácie obstarávacích nákladov na meter štvorcový podlahovej plochy nájomného bytu určenej vyhláškou ministerstva dopravy.
„V opakovaných verejných obstarávaniach na zhotoviteľa sumy výrazne prekračovali predpokladanú hodnotu zákazky a nikdy neboli dosiahnuté také ceny, aby sme mohli požiadať o dotáciu a o financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Dôvodom bol nárast cien práve tých materiálov, ktoré sa pred niekoľkými rokmi pri projektovaní zdali byť cenovo výhodné. Preto sme sa rozhodli, že projekt prepracujeme, aby boli využité materiály a konštrukčné systémy, ktoré nám budú umožňovať nájsť dodávateľa, ktorý by bol schopný nájomné byty vybudovať v požadovaných cenách,“ vysvetlil Nosko.
Vysúťažená projekčná firma projekt výstavby nájomných bytov prepracovala a odovzdať by ho mala počas marca. „Následne vyhlásime nové verejné obstarávanie. Očakávame väčší záujem stavebných firiem o výstavbu tohto objektu,“ doplnil primátor.
Pri aktualizácii a modernizácii eurofondových výziev sa mestu podarilo presunúť časť prostriedkov v rámci Funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica na integrované bývanie. Vďaka tomu má na vybudovanie nájomných bytov k dispozícii ďalšie dva milióny eur z európskych zdrojov.
