Detská nemocnica v Banskej Bystrici oslávi 20. výročie svojho vzniku

Banská Bystrica 9. decembra (TASR) - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici oslávi koncom roka 20. výročie od svojho vzniku. Hoci je nemocnica samostatnou organizáciou dve desaťročia, liečba detí v tomto regióne siaha omnoho hlbšie. TASR o tom v pondelok informovala referentka komunikácie detskej nemocnice Alena Šperková.



DFNsP vznikla 28. decembra 2004 rozhodnutím vtedajšieho ministra zdravotníctva ako samostatná organizácia, ktorá ponúka komplexnú zdravotnú starostlivosť o pacientov do dovŕšenia 19. roku života.



"Profesionálna starostlivosť o detského pacienta v Banskej Bystrici sa však datuje už do polovice minulého storočia, keď po druhej svetovej vojne vzniklo samostatné detské oddelenie pod vedením primára Pavla Fabiána. Malí pacienti z celého vtedajšieho Banskobystrického kraja tam dostávali najvyššiu zdravotnú starostlivosť," uviedla Šperková.



Postupne sa rozsah činností a liečby ochorení navyšoval a pod vedením primára, neskôr prednostu kliniky detí a dorastu, profesora Svetozára Dluholuckého dochádza k intenzívnemu rozvoju starostlivosti o kriticky chorých novorodencov a nezrelé deti.



Začiatkom 80. rokov minulého storočia sa presťahovaním do samostatného pavilónu novej nemocnice starostlivosť rozšírila na kriticky choré deti a vzniklo tam onkocentrum ako prvé na Slovensku. Pribudlo množstvo nových liečebných metód, zaviedla sa dialýza, nemocnica mala svoj pediatrický transportný tím, prvý vo vtedajšom Československu, a otvorilo sa prvé a doposiaľ jediné skríningové centrum novorodencov na Slovensku.



"Nemocnica progresívne napreduje k zvyšovaniu kvality a zabezpečovaniu najlepších dostupných prostriedkov na záchranu života a zdravia dieťaťa. Pokiaľ pred desiatimi rokmi pracovalo v detskej nemocnici niečo cez 300 zamestnancov, dnes je to bezmála 500 profesionálnych lekárskych, ošetrovateľských a administratívnych síl," pripomenula Šperková.



Nemocnica prešla aj priestorovými zmenami. Zrenovovala dve nadzemné podlažia, jednu kliniku a vybudovala operačné a zákrokové sály. Neskôr sa uskutočnila kompletná modernizácia polikliniky, ďalšieho podlažia a prízemia. V posledných rokoch boli kompletne zrekonštruované ďalšie dve kliniky a aktuálne sa finišuje s prestavbou časti rehabilitačného pracoviska.



"Nemocnica sa snaží neustále zvyšovať svoj štandard a dobré meno v oblasti pediatrickej starostlivosti," zdôraznila Šperková.