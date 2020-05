Do banskobystrických škôl nastúpi 77 percent detí

Banská Bystrica 28. mája (TASR) – Do banskobystrických mestských škôl prvého stupňa a piatych ročníkov od pondelka nastúpi na základe prejaveného záujmu rodičov 2702 žiakov z celkového počtu 3500, teda 77 percent školákov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že údaj platí k 27. máju.



Z tohto dôvodu sa aj mestská hromadná doprava v prvý júnový deň vracia do štandardného režimu a bude fungovať tak ako pred začiatkom "koronavírusového obdobia".



Od pondelka začnú fungovať aj materské školy, školské kluby či detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica za dodržania všetkých hygienických opatrení.



"V prípade MŠ robíme všetko pre to, aby sme uspokojili maximálny počet rodičov, no narážame najmä na problémy z kapacitného a personálneho hľadiska. V škôlkach pracuje 31 pedagógov, ktorí patria do rizikovej skupiny, a nie všetci plánujú k 1. júnu nastúpiť do práce.



Keďže v triedach sa môže na jedného pedagogického zamestnanca nachádzať maximálne 15 detí, otvorenie niektorých tried nebudeme schopní zabezpečiť práve z personálneho hľadiska," vysvetlila Marhefková.



Vzhľadom na kapacitné možnosti mesto prednostne umiestňuje deti rodičov z takzvanej prvej línie, deti pedagogických a odborných zamestnancov, rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, predškolákov či deti osamelých rodičov.



Do štandardného režimu sa od budúceho týždňa vracia aj mestský úrad, ktorý bude pre verejnosť otvorený v plnom rozsahu vrátane klientskeho centra aj matričného úradu a ohlasovne pobytu.