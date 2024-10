Dušičkové trhy otvoria v Banskej Bystrici koncom týždňa

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) - Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sa už tradične na Námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici uskutočnia od 25. októbra do 3. novembra dušičkové trhy. Záujemcovia si budú môcť zakúpiť živé kvety, rezané a črepníkové chryzantémy, rôzne ikebany, kytice, prírodné vence či sušené kvety denne v čase od 9.00 do 18.00 h. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Apelujeme na ľudí, aby zvážili možnosť skrášlenia hrobov umelými kvetmi, ktoré sa vzhľadom na kombináciu materiálov nedajú recyklovať a končia v zmesovom odpade. Vhodnejšou alternatívou sú živé kvety, ktoré je možné následne zhodnotiť kompostovaním a nezaťažujú životné prostredie," konštatovala hovorkyňa.



Novinkou oproti minulému roku je viac odpadkových nádob na plast a bioodpad v blízkosti cintorínov v správe mesta. Na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa a na Centrálnom cintoríne v Kremničke sú k dispozícii automaty na sviečky.



"Tak, ako po iné roky, aj teraz dôjde k úprave dopravného značenia na Karlove, v smere od Matuškovej ulice na horné parkovisko rímskokatolíckeho cintorína. Návštevníkom je v tejto lokalite umožnený vjazd už od tohto pondelka do 4. novembra. Upozorňujeme návštevníkov Evanjelického cintorína v Lazovnej ulici, že z dôvodu realizácie projektu súkromného investora je parkovanie zo zadnej časti cintorína od Severnej ulice obmedzené. Odporúčame vstupovať na cintorín v smere od evanjelického kostola," upozornila Marhefková.



Posilnené hliadky mestskej polície sa počas sviatočných dní zamerajú na reguláciu dopravy v okolí cintorínov, kde dochádza vo zvýšenej miere k parkovaniu motorových vozidiel. Vo večerných hodinách plánujú upozorňovať ľudí na zvýšenú opatrnosť a zásadu vidieť a byť videný, preto budú rozdávať reflexné prvky.