B.Bystrica: Horľaviny a stavebný odpad do kontajnerov nepatria

Banská Bystrica 16. novembra (TASR) – Mesto Banská Bystrica vyzýva obyvateľov, aby dbali na dôkladné triedenie odpadu a do nádob neumiestňovali to, čo do nich nepatrí. V poslednom období totiž samospráva zaznamenala niekoľko prípadov, keď občania do kontajnerov umiestnili horľaviny alebo stavebný odpad, ktoré spôsobili poškodenie samotnej nádoby, zberového vozidla i automobilov v blízkosti. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



„V októbri došlo pravdepodobne v dôsledku umiestnenia plechovej kanistre so zvyškom horľavej tekutiny k požiaru zberového vozidla pri vývoze kovov. Škodu na vozidle odhadujeme minimálne na 50.000 eur. V tom istom období sme zaznamenali vznietenie nádob na odpad v Radvani. Oheň sa rozšíril aj na okolité zaparkované vozidlá, čím došlo k vysokým škodám na majetku obyvateľov,“ konštatoval Michal Štúber z oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev magistrátu.



V Banskej Bystrici je rozmiestnených takmer 15.000 kusov kontajnerov na zber komunálneho a kuchynského odpadu z domácností, biologicky rozložiteľného odpadu, papiera, plastov, skla či kovov.



„V niektorých prípadoch si obyvatelia zamieňajú kontajnery za zberné dvory a nerešpektujú termíny zberu nebezpečného odpadu. Pripomíname, že rôzne farby, laky, riedidlá, batérie či zvyšky hnojív a pesticídov má každý obyvateľ možnosť bezodplatne odovzdať v zbernom dvore v Radvani alebo v spoločnosti Detox na Zvolenskej ceste. Samospráva zároveň zabezpečuje dvakrát do roka jeho mobilný zber,“ doplnila Marhefková.



K poškodeniu nádob či zberových mechanizmov dochádza tiež vtedy, keď sú preťažené stavebným odpadom, ktorý tam nemá čo hľadať, ako stavebná sutina, zvyšky tehál, tvárnic, betónu alebo kachličiek.