IT tímy hľadajú riešenia pre správu dokumentov banskobystrického úradu

Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Jedenásť talentovaných IT tímov hľadá v piatok a sobotu (11. 5.) v Banskej Bystrici inovatívne riešenia pre správu dokumentov Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Ide o ďalší z hackathonov, ktoré organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Ako TASR informovali z odboru komunikácie MIRRI, témou je Digitálny a efektívny úrad bez papiera a cieľom vytvoriť digitalizovaný systém správy dokumentov, v ktorom BBSK vidí možnosť pracovať kvalitnejšie a efektívnejšie. V spolupráci s Campus Cowork sa po celom Slovensku konalo už osem takých podujatí.



"Je tu ďalší hackathon a s ním aj nové šance pre mladých IT odborníkov, ako aj nadšencov z celého Slovenska zažiariť. Kreatívne riešenia odbremenia BBSK od neefektívneho spracovávania veľkého množstva dokumentov, ktoré na úrade vznikajú. Nový štandardizovaný proces má pomôcť zamestnancom zbaviť sa takejto rutinnej práce, čím sa v konečnom dôsledku skvalitnia ich služby. Systém bude slúžiť viac ako 5350 užívateľom z Úradu BBSK a súvisiacich organizácií," vysvetlil štátny tajomník MIRRI Ivan Ivančin.



Výsledkom hackathonu by mal byť systém, ktorý prinesie rýchlejší a jednoduchší prístup k dokumentom samosprávy, ich efektívne schvaľovanie či pripomienkovanie a možnosť zverejnenia pre občanov. Podstatné je vytvoriť tiež užívateľsky priateľské prostredie pre interných zamestnancov organizácie, ktoré bude disponovať praktickými funkcionalitami, ako je zasielanie notifikácií o finálnych dokumentoch a končiacich platnostiach zmlúv a dokumentov.



BBSK je jedným z piatich úspešných žiadateľov minuloročnej výzvy, pre ktorých MIRRI v priebehu tohto roka organizuje hackathony. V apríli sa konalo podujatie pre ministerstvo kultúry a po Banskej Bystrici budú nasledovať pre Úrad pre verejné obstarávanie, mesto Prešov a Košický samosprávny kraj. Vývoj víťazných digitálnych riešení MIRRI podporí z plánu obnovy dohromady sumou 500.000 eur bez DPH.