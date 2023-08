Banskobystričania sa môžu zapojiť do online spolutvorby vízie mesta

Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Banskobystričania sa môžu zapojiť do spolutvorby vízie mesta pod Urpínom do roku 2050. Prípravný tím Programu rozvoja mesta (PRM) v spolupráci s OGP Local Banská Bystrica ich pozýva na diskusiu prostredníctvom online platformy, kde do 6. septembra môžu vyjadriť svoje názory. TASR o tom v piatok informoval Miroslav Strelec z kancelárie banskobystrického primátora.



"Dlhodobá vízia je súčasťou a zároveň aj jedným z východísk prípravy nového PRM Banská Bystrica do roku 2030 a je dôležité, aby sa okrem samosprávy a ďalších inštitúcií na nej podieľali i samotní obyvatelia," zdôraznil Strelec.



Predkladané návrhy k príprave vízie vzišli z viacerých doteraz zrealizovaných participatívnych aktivít. Jej návrh bude vychádzať aj z doterajších koncepčných dokumentov a rozvojových aktivít mesta. Výsledky konzultácií sa objavia v návrhoch strategickej a programovej časti PRM, ktorá pôjde na verejné pripomienkovanie začiatkom jesene. Bližšie informácie sú dostupné na webe mesta.