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B.Bystrica: Most pri malej stanici plánujú skolaudovať v polovici júna
Doprava na hlavnom cestnom ťahu I/66 a ani priechod pre chodcov po chodníku popri Hrone nebudú vylúčené.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. júna (TASR) - Stavebné práce na novom, promenádnom moste ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici sa blížia do finále. V tomto týždni prešiel asfaltovaním, montážou zábradlí aj úspešnými záťažovými skúškami. V súčasnosti na moste dokončujú ešte posledné práce tak, aby v polovici júna mohol byť skolaudovaný. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
„V utorok, 9. júna, v čase od 9.00 zhruba do 10.30 h je plánovaná skúška osadenia mobilného protipovodňového hradenia. Realizovať sa bude pod Národnou ulicou, po pravej strane Hrona, medzi zastávkou MHD a priechodom pre chodcov. Počas skúšky sa bude v uvedenom priestore manipulovať s jednotlivými časťami mobilného hradenia. Technika sa bude pohybovať po novom moste, v smere od malej železničnej stanice,“ upozornila Marhefková.
Doprava na hlavnom cestnom ťahu I/66 a ani priechod pre chodcov po chodníku popri Hrone nebudú vylúčené. Môže však dôjsť ku krátkemu zdržaniu chodcov. Mesto žiada obyvateľov o dodržiavanie pokynov príslušníkov mestskej polície a pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku.
„V utorok, 9. júna, v čase od 9.00 zhruba do 10.30 h je plánovaná skúška osadenia mobilného protipovodňového hradenia. Realizovať sa bude pod Národnou ulicou, po pravej strane Hrona, medzi zastávkou MHD a priechodom pre chodcov. Počas skúšky sa bude v uvedenom priestore manipulovať s jednotlivými časťami mobilného hradenia. Technika sa bude pohybovať po novom moste, v smere od malej železničnej stanice,“ upozornila Marhefková.
Doprava na hlavnom cestnom ťahu I/66 a ani priechod pre chodcov po chodníku popri Hrone nebudú vylúčené. Môže však dôjsť ku krátkemu zdržaniu chodcov. Mesto žiada obyvateľov o dodržiavanie pokynov príslušníkov mestskej polície a pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku.