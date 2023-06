Banská Bystrica úplne uzatvorila most v mestskej časti Podlavice

Banská Bystrica 23. júna (TASR) – Mesto Banská Bystrica od štvrtka (22. 6.) úplne uzatvorilo most Mlynská – otočka v mestskej časti Podlavice. K tomuto opatreniu pristúpila samospráva z dôvodu poškodenia a viacerých porúch, ktoré sa v poslednom období začali negatívne prejavovať na jeho telese. TASR o tom v piatok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Na moste bola doteraz povolená prevádzka vozidiel do 3,5 t. Toto obmedzenie sa však nedodržiavalo, čo výraznou mierou spôsobilo vznik poškodení a porúch, pre ktoré bol jeho aktuálny stav vyhodnotený ako havarijný," vysvetlil Strelec.



Úplná uzávierka mosta potrvá až do doby jeho rekonštrukcie. Doprava na Mlynskú ulicu a z nej povedie cez ulicu Priehrada.