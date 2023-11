Na nové auto pre choré deti získalo Svetielko nádeje vyše 70.000 eur

Banská Bystrica 20. november (TASR) - Prostredníctvom crowdfundingovej kampane sa občianskemu združeniu (OZ) Svetielko nádeje pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici podarilo získať 70.210 eur na kúpu a prevádzku Auta nádeje. TASR o tom v pondelok informovala Katarína Michalčíková z OZ, ktorého cieľom je skvalitňovať život deťom s onkologickými a inými závažnými ochoreniami.



Vyzbierané finančné prostriedky umožnia združeniu nielen kúpu nového vozidla, ktoré spĺňa potrebné bezpečnostné a zdravotné štandardy, ale využijú ich aj na zabezpečenie pohonných látok na jeden rok a pokrytie servisných nákladov.



"Vďaka novému autu bude môcť OZ rozšíriť svoju prepravnú službu, ktorú ponúka už od roku 2008. Tá vznikla v snahe pomôcť deťom a ich rodinám v prípade, že nemajú možnosť zabezpečiť si individuálnu prepravu počas liečby onkologického ochorenia. Prepravná služba minimalizuje riziko zdravotných komplikácií u detských pacientov s rakovinou, ktoré hrozia pri cestovaní zbernými sanitkami alebo hromadnou dopravou pre zníženú imunitu detí počas liečby," priblížila Michalčíková.



Počas minulého roka Svetielko nádeje najazdilo takmer 150.000 kilometrov a prepravilo 62 rodín. Absolvovalo aj desať ciest do zahraničia.



Zbierka Auto nádeje prebiehala od októbra do novembra a trvala 45 dní. Ako Michalčíková dodala, do Vianoc odošlú darcom symbolické darčeky a pre najväčších podporovateľov pripravujú slávnostné stretnutie pri príležitosti preberania nového automobilu, ktoré sa uskutoční v januári budúceho roka.