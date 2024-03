Na ozdravenie drevín v banskobystrickom parku požiadali o dotáciu

Banská Bystrica 14. marca (TASR) - Súčasťou komplexnej obnovy historického mestského parku v Banskej Bystrici, ktorá je naplánovaná na roky 2025 až 2026, bude aj ošetrenie ohrozených drevín. Mesto pripravilo v spolupráci so Záhradníckymi a rekreačnými službami projekt na ich ozdravenie a o financie na jeho realizáciu za takmer 70.000 eur požiadalo rezort kultúry. TASR o tom vo štvrtok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"V súčasnosti je stav parku nevyhovujúci a neplní svoj účel. Máme ambíciu zachovať v ňom druhovú rozmanitosť pôvodných drevín. Niektoré z nich sú v havarijnom stave a ohrozujú bezpečnosť návštevníkov. Na ich záchranu je potrebné zabezpečiť nevyhnutný odborný zásah," vysvetlil primátor Ján Nosko.



Prvá etapa obnovy národnej kultúrnej pamiatky v kritickom stavebno-technickom stave spočíva v sanácii nevyhovujúcej vegetačnej zložky a v odstránení náletových drevín. "Celkovo predpokladáme ozdraviť 185 kusov stromov. Všetky kroky vykonáme v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica a taktiež aj s plánom ošetrenia drevín, ktorý vychádza z minuloročného dendrologického posudku," uviedol Nosko.



Z pôvodných druhov stromov sa dodnes zachovali hodnotné dreviny tvoriace druhovo rozmanité alejové a skupinové výsadby či solitérne dreviny. V najväčšom rozsahu ide o lipu, pagaštan konský, platan západný, agát biely, javor horský a mliečny. Menšie zastúpenie má buk lesný, jaseň štíhly a hrab obyčajný. V parku sú aj ihličnaté dreviny z mladších výsadieb. Krovinové porasty sú najviac zastúpené mahóniou, borievkou čínskou a borovicou kosodrevinou.



"Realizácia projektu sa uskutoční počas tohto roka v časovom období, ktoré povoľuje platná legislatíva. Výsledkom projektu bude záchrana čo najväčšieho počtu pôvodných stromov a krov v havarijnom stave, kým pristúpime ku komplexnej obnove parku," konštatovala architektka, odborná garantka projektu a mestská poslankyňa Hana Kasová.



Pri realizácii projektu sa počíta so zapojením zamestnancov sociálneho Podniku medzitrhu práce v rozsahu pomocných prác. Pôjde hlavne o čistenie priestoru po odborných zásahoch a nakladanie materiálu.



Prvé zmienky o parku na Tajovského ulici siahajú do roku 1821, od roku 1994 je národnou kultúrnou pamiatkou. Na ošetrenie jeho stromov a krov samospráva vyčlenila vo svojom rozpočte na tento rok ďalších 50.000 eur.